Faiz indirimi kurtarır mı ekonomiyi?

Bağımsız Merkez Bankası faiz açıklaması için saat 14:00'ı beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; “Faizleri indiriyoruz bugün de bir açıklama gelecek” demesiyle işin rengini öncesinden belli etti.

Faizler “0.75 baz puan” indirildi. Neden böyle uğraşıyoruz? Cumhurbaşkanı aynı zamanda “Merkez Bankası başkanıdır” diyelim, boşu boşuna maaş ödemeyelim!

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Son indirim ile politika faizi enflasyonun altına indi. Enflasyon yüzde 11.84 idi… Faiz yüzde 11.25'e geriledi. Böylesi bir ortamda faiz indirilmemeliydi. “Ben de ekonomistim” dedi, indirdi.

Mevduata koyduğunuz Türk Lirası'nın, enflasyonun altında kalıp reel olarak kazandırmayacağı tescillendi. Birlikte çekeceğiz ceremesini…

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Düşen faiz oranlarıyla üretim mi çoğalacak? Hayır! İhracat mı katlayacak? Hayır! İnsanların gelirleri mi artacak? Devlet harcamalarını mı kısacak? Hayır? Bütçe açığı mı kapanacak? Hayır!

Bütçe açığının bırakın kapanmasını, daha da artacak. Geçen yıl 80 milyar lira açık verileceği hesaplanınca “tutturursanız öpün başınıza koyun” demiştim!

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Önce Merkez Bankası'nın 42 milyarını öptüler, vergi affı, imar barışı, bedelli parası yetmedi, yükselttiler vergileri, öptüler milleti. Kesmedi, tam 124 milyar lira açık verildi!

Bu yıl için hedeflenen bütçe açığı, 139 milyar Türk Lirası… Bu seferde Merkez Bankası gelirleri, akçeleri, kuruşu, dirhemi, malı, mülkü, ölüsü, dirisi yine Hazine'ye devredilecek. Bunun anlamı para basmak…

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Ülkeyi kendi haline bıraksak kendi kendini daha iyi yönetirdi. Tam 18 yıl boyunca tek başına iktidar olup bu kadar kötü yönetmek için büyük meziyet gerek!

Yunanistan bütçe açığından batınca; “Naaptınız lan, ülkece pavyona mı gittiniz?” diye dalga geçilmişti. Buyurun başımıza geldi. Bizimkiler pavyona da gitmez ki!

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Hâlâ çıkıp “mali disiplinden taviz vermiyoruz!” diyebildi. Bunca açığa rağmen bırakın Kanal İstanbul'u yapmayı, dile getirmek bile ayıp değil mi?

Bütçe neden dikiş tutmuyor? İnşaatçıları kurtarmak için kamu bankaları kasten zarar ettiriliyor, görev zararı yazdırılıyor. Ucuza krediler veriliyor. Cari transferlerle bilançoları ayakta tutuluyor. Bu zararı vergileriyle vatandaş kapıyor.

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Herkesin aklındaki soru, Peki dolar neden yükselmiyor? Bu sorunun cevabı nereden satıldığı belli olmayan 32 milyar dolarda saklı!

Merkez Bankası bilançosundan görünmeyince, olmayan dolarlar satılıyor dedikoduları dolaşıyor haliyle… İstediği kadar satar kime ne? Sahi nasıl ödeyecek zamanı gelince?

Verileri, faizi, dövizi baskılamalarına gelince… Bir yol var önümüzde uzun ince… Güneş batıyor, bakalım ne yapacağız gece çökünce?