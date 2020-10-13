İşsizlik semptomu göstermeyenler işsiz değiller!

Mucize gibi… İşsiz sayısı 2020 Temmuz döneminde geçen yıla göre 369 bin kişi azaldı. Sahi dünyada salgın döneminde işsizliği azaltabilen başka bir ülke var mı?

Çıkıp; “İşsiz olup hiçbir işsizlik semptomu göstermeyenler var. Bu vakalar işsiz sayılmıyorlar” deseler bu millete bunu da yedirirler.

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İnsanlarla dalga geçer gibi açıklamalar yapıyorlar. Akşam yatıp sabah kalkınca işsizliği azaltıyorlar. Belli ki insanları buharlaştırıyorlar! Yoksa mümkün değil bu sayıları çıkartamazlar.

Millet de bir acayip! İşsizlik yetmedi, fakirleşmek kesmedi, tarım ülkesinde tanzim satış kuyruğunda patates almayı bekledi yine vazgeçmedi… İktidarın bu başarısını takdir etmemek elde değil…

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İlköğretimden tut üniversiteye kadar tüm eğitim gruplarındaki istihdam 2019 yılının altında… İşsizliğin azalmasının sırrı insanların çalışmak istememesi iddiasında saklı… Niye okudular çalışmayacaklarsa? Bulmaca çözmek için mi?

Ülkede çalışabilir 100 kişi var. Diyorlar ki; 57 kişinin canı çalışmak istemiyor. Onların tuzu kuru keyif çatıyorlar. Kalan 43 kişinin de yüzde 13.4'ü işsiz… Yerseniz!

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Bu durumda sorun İstatistik Kurumu'nda değil! İşsiz olduğu için evine ekmek götüremediği halde iş aramayıp aylaklık edenlerde…

Sorsan, “varlık işsizliği” diyecekler. “Millette var ki çalışmıyorlar” deyip “Biz işsizliğe bakmıyoruz” sözüyle konuyu “ezanları susturamayacaksınız” a getirecekler!

Eğer “canı çalışmak istemeyenlerin” sayısı azalır da çalışmak isterlerse işte o zaman işsizlik yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35…

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Arkadaş koskoca bir ülkede güvenebileceğin, doğru tek bir istatistik açıklanmaz olur mu? Demek ki oluyormuş!

Ölüm rakamlarından seçim sonuçlarına, enflasyondan işsizliğe… Hangisine güveniyorsunuz söylesenize… Gerçekler söylenenlerden çok farklı yerde…

Doğruları dile getirmek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dediği gibi ulusal çıkarları sarsacak halde! Ulusal çıkar mı yoksa partinin çıkarı mı hele sen bana onu de…

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Şimdilik 17 Kasım'a kadar işten çıkarma yasağı var. Muhtemelen daha da uzatırlar. Nitekim kimse işten çıkartılamayacağı için işsiz sayısı sözde artmıyor.

İşsizlik düşük görünüyor! Ücretsiz izin düzenlemesiyle çalıştırılmayanlar 1.168 lira alıyor. Bu sayede İşsizlik Fonu'ndan daha az ödeme yapılıyor. Oysa kovulsa 2.336 liraya kadar para alacak. Ülke bütçesine maliyeti 2 katı olacak.

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Ekonomiyi düzeltmeden işsizlik sorunu çözülmez. Ekonomiyi düzeltmek de bu saatten sonra uzun hikaye… Otobüs gibi, fabrikada boş yerlere doğru ilerlersek yeni istihdam sağlanabilir mi? Bu öyle bir şey değil ki!

Bir sürü karar alacaksın. İşi bilenleri çalıştıracaksın. Kim uğraşacak? Gidip de kötü gidişatın sorumlusu olarak aile bireyi Berat Bey'i mi işten çıkartacak. İşsiz sayısı 1 kişi daha artacak.

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Eskiden her şeyi devletten beklemeyin denirdi. Şimdi devlet vatandaştan bekliyor her şeyi! Nitekim vatandaş devlet için değil, devlet vatandaş için var… Ah bunu bir anlasalar!