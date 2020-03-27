Mahalle yanarken yapılan ihale!

Virüs ile mücadele kapsamında Kanal İstanbul ihaleleri başladı… İlki yapıldı. Sadece kanalın yol ihaleleri için 2020 bütçesinden 8 milyar lira kaynak ayrıldı… Hadi hayırlısı…

El âlem hastalıkla uğraşıyor… Biz Salda Gölü'ne inşaat yapmaya, Kaz Dağları'na maden ruhsatına, doğal sit alanlarını imara açmaya, tecavüzcülere af çıkarmaya çalışıyoruz alimallah…

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Ey Almanya… Madem vatandaşlarına, şirketlerine verebilecek 756 milyar Euro paran vardı… Neden o parayla kanal açmadın?

Ey Amerika… Madem 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklayabiliyordun… Neden eski havalimanlarını yıkıp dünyanın en büyüğünü sen yapmadın?

Ey İngiltere… Madem 362 milyar sterlin dağıtabiliyordun… Neden Kraliçe'ye yeni bir saray daha yapmıyorsun?

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İtibarsız bunlar! Virüs bugün var yarın yok! Şimdi bu paraları halkın sağlığına, işsizlere, batan şirketlere harcasalar mega projeleri neyle yapacaklar?

Liderimiz her daim; “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” demez mi? İleride kimse virüsle mücadele etti diye hatırlamaz sizi…

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Bütün dünya aşı bulabilir miyiz? İlaç geliştirebilir miyiz? Araştırmalar yapalım. Enstitüler kuralım gibi boş işlerle uğraşırken, biz Kanal İstanbul hamlesiyle virüsü bile şaşırttık!

Pandemiymiş, vebaymış, ölümcülmüş bağlamaz bizi… Koskoca İstanbul'u betona gömmüşüz, virüsü mü gömemeyeceğiz sanki! Üzerine rezidans dikeriz gölgesine millet bahçesi… Bu “korona boş betonla coş” taktiği…

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Kendi OHAL'ini evde kendin yap kampanyası ile devlet yönetimindeki başarımızın tescillendiği bu dönemde herkes kendi kanalını yapsın.

Kanalı illa devletin yapması gerekmiyor! Dış mihrakların gıpta ile izleyeceği bu fırsat kaçırılmasın. Birlik beraberlik görsün, bir kez daha kıskansın…

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Bu nasıl bir azimdir arkadaş? Milyonlarca insan ücretsiz izne çıkartılmış, yarın ne yiyeceğiz faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyor. Esnaf, işçi, serbest meslek erbabı, kredi borçlusu, yüzbinlerce vatandaş hop oturup kalkıyor. Türkiye şova devam ediyor!

İnsan ister istemez üzülüyor. O kadar paraları olmasına rağmen yöneticileri neden bizim kadar büyük düşünemiyor. Milletin can derdi gibi fani hesapların peşine düşüyor!

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Virüs nedeniyle yersiz bir endişeye kapılırsanız aman diyeyim süreci nefis yönetiyor sayın bakanlarımız…

Biz kefenimiz ile çıktık yola… Bu can bu bedende durdukça açılacak o kanal İstanbul'a…

Şöyle bir ortamda böyle işlerle uğraşan başka bir memleket var mı acaba?

Dünya ülkeleri vatandaşları için milyarlarca dolarlık paketler açarken vergi zammı yapan tek ülke Türkiye sonuçta!