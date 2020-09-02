Milleti fakirleştikçe zenginleşen ülke!

Hissettiniz mi? Zenginleştiniz halbuki… Hem de hiçbir şey yapmadan… İstatistik kurumu hesaplama değişikliği yaptı. Tam 480 lira kişi başı… Versinler o zaman paramızı… Veremezler. Çoktan yediler!

Uygulanan maliye ve para politikaları ile yıllardır fakirleşen ülke İstatistik kurumu hesaplama yöntemi değişikliğiyle ufak da olsa yine zenginleşti bu sayede…

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İnsan eski günleri özlemiyor değil tabii… Önceki yıllarda böyle miydi? Baktık kişi başı gelirimiz bir türlü artmıyordu 2006'da… “Durun” dedik…

Meclise getirdik. Aslında ülke 126 milyar dolar daha fazla kazanıyor. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir! Bu kadar basit! Türkiye'yi hesaplama değişiklikleriyle 126 milyar dolar birden zenginleşmişti… Cebe giren çıkan yoktu ama nefis duruyordu.

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Artık şansımız dönmüştü. Her yerden para akıyordu. Bir yıl geçti, geçmedi; “Hey dostum nüfusumuzu tekrar sayıyoruz” dediler… 5 milyon kişi az çıktık…

Gelire oranladık, aslında daha da zenginmişiz!

Gelir hesaplarken nüfusumuz 5 milyon kişi düşse de seçimlerde 5 milyon artıyor işi dengeliyorduk.

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Ya o 2015 yılı… Ah o 2015 yılı… Milli irade buna bayılacaktı. Son büyük işimiz olacaktı.

Milli gelirimiz tam 142 milyar dolar birden artırıldı. Kağıt üzerinde tabii ki…

Önceki hükümetlerin hiç biri bunu yapmayı akıl edememişti. Hayaldi, AKP Türkiye'yi hayali olarak zenginleştirdi.

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Yetmedi, kesmedi… Aralık 2016'da hesaplama yöntemini bir kez daha değiştirdi. “Ben bundan sonra hesaplamalarımda 2009 yılını baz alacağım” denildi…

Normalde bu tarz revizyonlarda beş yıl öncesi baz alınır. İstatistik kurumu yedi yıl öncesini baz aldı. Belki de uğurlu rakamıdır… Her şeyde bir hayır vardır.

Nitekim o yılın özelliği Türkiye ekonomisinin yıllık 4.7 küçülmüş olması açısından önemliydi… Ne yapsan daha iyisi çıkacağı kesindi… Uyanıklığın Nirvana'sı… Türkiye'nin semirmesinin küçük sırrı…

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Önceki gün yapılan son hesaplama yönteminin değiştirilmesinde ise amaç tamamen farklı dinamiklere hizmet ediyor. Bu hesaplama değişikliği geçmiş yılların zenginliklerini törpüledi… Böylece çok ani ve büyük boyutlu fakirleşmeyi görmemiz engellendi.

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Demem o ki; değişen hesaplama yöntemleri bile artık dikiş tutmaz hale geldi. Yapılan onca revizyona rağmen aradan geçen 7 yılda tamı tamına 3.500 dolar fakirleştik kişi başına… Resmi rakamlarla…

Bu yıl ise tam bir felaket… Hesaplama değişikliği fayda etmeyecek… Ülke kişi başına en az 750 dolar, hane başına en az 3000 dolar fakirleşecek.

Zira büyüme fakirhanelerden değil malikanelerden geliyor. Kendileri ve çevreleri zaten hanedan, büyümeden duramıyor!

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Nitekim bundan sonra da halk olarak fakirleşmeye devam edeceğiz ancak hesaplama yöntemi değişikliği sayesinde daha yavaş olacak…

Bu değişikliğin kimseye haber vermeden yapılması da ayrı bir rezalet ama… Başkanlık sistemi neydi? Başkanlık sistemi hız demekti… Koy koyunların önüne, yerlerse yeter de artar bile…