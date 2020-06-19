Vatan haini ekonomist nasıl olunur!

Bizim gazeteyi bilirsiniz. Cümleten vatan hainiyiz! Mesela daha dün köşesinde yazdığı yazı yüzünden Saygı Öztürk'ün aynı zamanda namus düşmanı olduğunu öğrendim İçişleri Bakanı'nın attığı tweetten… Saygı Öztürk yazısında Trabzon'da yaşanan organize işlerden bahsetmiş. Akraba atamalarına değinmiş. Bir anda haysiyet cellatlığı rütbesine kadar yükselmiş.

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Şahsen “vatan sevgisinde şüphe edilenler” listesine dâhilim halen…

AKP Milletvekili Tamer Dağlı Meclis konuşmasında, “Hamza Yerlikaya bu vatanı seven, bayrağını seven defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur” diye başladı… Eee?

“Bu bankaların sporla ilgili hizmetleri de vardır. Hamza Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır” sözlerini sarf etti. Yani?

“Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım” diyerek bitirdi. Ender bulunan bir değer kendisi… Olayı hemen çözdü, büyük resmi gördü.

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Yani; Hamza sporcudur. Bankaların sporla ilgili hizmetleri vardır. Öyleyse Hamza bankacıdır. Bu milattan önce 2.300 yıl önce yaşamış Aristo'nun mantığıdır. Vekil bey haklıdır!

Nitekim benim de ehliyetim var. Araba kullanmak için gereklidir. Arabalar yollarda gider. Karayolları Genel Müdürlüğü yollardan sorumlu olan kurumdur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlıdır.

Söyleyin Bakan Adil Karaismailoğlu'na, ufaktan toparlansın… Ehliyetimin olduğunu tekrar hatırlatmama gerek yok sanırım! Bu mantıkla yakında ulaştırma bakanıyım!

Zira sorun Hamza değil… Hamza olmasa yerine Murtaza gelecekti. Ne fark edecekti?

Sahi Tamer Dağlı da eski bir bankacı… Neden o makama layık görülmedi? Güreşemediği için mi? Güvenilmediği için mi?

Ekonomi alanında, bankacılık alanında ülkeye katacak ne tür bir bilgi ve birikimi var Hamza'nın?

Oysa oraya bu işin okulunu okumuş, bilgisi, görgüsü olan birisini koymalısın. Bu sayede vatandaşın vergileri harcanırken güvenip, gece rahat uyuyacaksın.

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Hamza'dan rahatsız değilim, ülkeyi yöneten bu anlayıştan kaygılıyım. Milletvekilinin birinin çıkıp benim vatan sevgimi ölçme cüretini göstermesinden rahatsızım.

Tam da bu sebeple ne yaparsan yap ülke ekonomisi düzelmez bu zihniyetle…

Vatan sevgisi değil liyakati, bankaya ne vereceği sorgulanıyor zaten. Bunu dahi algılayamayan milletvekili o koltukta otururken, nasıl umutlu olursun gelecekten?

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“Rezervlerde döviz kalmadı” desen, “Ülkemizi parçalayamayacaklar” diyene ne diyeceksin?

“Plansız, programsız para basıyorsunuz, işin sonu fena” desen, önlem almayıp “Ezanları susturamayacaklar” diyene mi güveneceksin?

Halkı bilgilendirsen; “Milletimizi bölemeyecekler!” diyecekler bu sefer! Ne alakası var? Elbet inananı, yiyeni çıkar.

Biz bilmez miyiz “Padişahım çok yaşa” demeyi? Yapılan yanlışları söylemeyip, mevki kapıp övmeyi… Demek ki neymiş vatan sevgisi? Kim daha çok seviyormuş vatanını? Ölçmek sana mı kaldı?