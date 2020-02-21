Yediğimiz hurmalar ekonomiyi tırmalar!

Faizleri hızlı indirmenin amacı ekonomiyi hareketlendirmek ve çabucak büyümesini sağlamaktır. Krediler büyür, borç kanalları açılır. Nasıl geri ödeneceği düşünülmeden bolca para harcanır. Siyasi iktidar için bugünü kurtarmak anlamını taşır. İşte bu sebeple merkez bankaları bağımsız olmak durumundadır. Nitekim sonrasını düşünmek zorundadır.

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Merkez Bankası iskambil kağıdı destesinin sinek ikilisi… Saray'dan gelen talimatları uygulamak tek görevi… Ne yapacağını analiz edip düşünmeye kalksa ömrü kelebekten kısa…

Önceki başkan kendi kararını uygulamayı denedi, görevden alınması uzun sürmedi. Yerine emirleri uygulayacak “uysal” bir başkan getirildi.

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Merkez Bankası faizleri 0.50 puan daha indirdi. Bunun anlamı bankada tuttuğunuz paranın her geçen gün enflasyon karşısında erimesi…

Enflasyon düşecek ya, önceden faizleri indirelim, yılsonunda buluşurlar bir noktada… İlla buluşacaklar! Enflasyonu ona göre açıklayacaklar. Boşuna mı enflasyonun sepetini ayarladılar?

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Kuraldır; eğer ciddi anlamda açıklara sahipsen hem paranın kirasını hem paranın değerini aynı anda uzun süre kontrol edemezsin.

Yani hem faizi hem dövizi baskılamaya çalışırsan bir süre sonra parti başlar, aldığın tüm önlemler elinde patlar! Sebebi bazen Anayasa kitapçığının fırlatılması olur, bazen de el-âlemin papazı… Oysa yediğin hurmalardır işin aslı…

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Çin ve Rusya da buna benzer bir sistem uyguluyor. Onlara neden bir şey olmuyor?

1- İhracatınız kuvvetli olacak, açık vermeyeceksiniz.

2- Yüksek rezervlere sahip olacaksınız.

Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde 500 milyar dolarlık rezervini 200 milyar dolara eritti… Kapalı, yarı esnek ekonomi ama 300 milyar doları gitti!

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Rusya dünyanın en çok petrol, doğalgaz ve silah satan ülkelerinden biri olmasaydı çoktan takladaydı. Halen ekonomisi gelişmiş ülkelerin yanına dahi yaklaşamadı! Çin'in trilyonlarca dolarlık rezervi var. Geçen yıl açıklanan cari fazlası 182 milyar dolar. Dünya ekonomisinin yüzde 20'si ve dünyanın üretim üssü… İstediği gibi ayarlar…

Zira onlar bile bir yerde tıkanırlar!

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Ya biz? Yeni yıla 447 milyar dolar borç ile girdik. İhracat patlayacak ve bizi kurtaracak dedik. Hani 2023 yılı hedefi 500 milyar dolar olarak yine bu iktidar tarafından 2010 yılında belirlenmişti…

2014'e geldiğimizde 157 milyar dolar olan ihracatımız, 2019 yılında 180 milyar dolar olarak gerçekleşti. 5 yılda ite kaka 23 milyar dolar anca!

Ha gayret, 3 yılda 320 milyar dolar artırırsak 2023 hedefi tutacak! Benim esas merakım parti bittiğinde “eller günahkâr” parçası bu sefer hangi ülke için çalacak?