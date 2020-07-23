Kaptan, son iki yılda alınan yolu “güçlü, etkin, lider, hakkını söke söke alan…” diye övüp parlatırken gemide tayfa kavgası çıktı.

Tayfa, tayfaya…

Kurşun yağdırdı.

Ordu'dan kızgın tayfa!

Fındık çuvalını siper yaptı.

Kaptan köşküne ateş etti.

Ordulu tayfayı, gemiden ihraç etme kararı çıkardılar. Diğer tayfalar arasında başlayan “FETÖ'yü gemiye sen soktun, biz niçin affedip kucaklayalım…” vuruşmaları ise Reis'in duyabileceği şekilde “Ben Reis'i senden çok seviyorum… Hayır asıl ben Reis'e senden daha eski ve ölümüne bağlıyım…” duygu seline dönüştürüldü.

Ve gemi!

Ayasofya önüne demirledi.

Ve şimdilik!

Tayfa vuruşması duruldu.

Olan fındık çuvalına oldu.

Fındık çuvalı delik deşik halde geminin orta yerinde öylece kaldı.

★★★

Fındık!

Türkiye'nin altını!

Üç kalitesi var.

Giresun kalite.

Levant kalite.

Sivri kalite.

Orman bitkisi aman aman bakım, sulama, budama zahmet istemeyen, bahçe sahiplerini üzüp fazla külfetlere sokmayan doğa nimeti Anadolu'nun Karadeniz bölgesi ağırlıklı 16 kentinde ve ilçelerinde (yasa ile dikimi resmi izinli) ve toplam 43 kent ve ilçelerinin (yasasız izinsiz) bahçelerde yetişiyor. Fındık, fındık olalı ve dünya çikolata fabrikaları küresel ölçeklerde üretime geçip geçeli dünya fındık üretimi ve ihracat liderliğini yüzde

65-70 ile Türkiye yapıyor.

İç fındık.

İşlenmiş iç fındık.

İleri işlenmiş iç fındık.

Kabuk fındık.

Bu dört kalemde yabancı çikolata fabrikalarının alıcılarına Anadolu fındığının 3 kalitesi döviz karşılığı satılıyor.

★★★

Şaşırtıcı bir durum var.

Fındık ihracatımız artıyor.

Kazandığımız döviz düşüyor.

Yıl 2015.

İhracat:

240 bin ton.

Gelir:

2.827 milyar Dolar.

Yıl 2016.

İhracat:

247 bin ton.

Gelir:

1.981 milyar dolar.

Yıl 2017.

İhracat:

270 bin ton.

Gelir:

1.876 milyar dolar.

Yıl 2018.

İhracat:

279 bin ton.

Gelir:

1.635 milyar dolar.

Ve yıl 2019.

İhracat:

319 bin ton.

Gelir:

2 milyar dolar.

(rakamlar yuvarlanmıştır)

★★★

Görüyorsunuz.

Daha çok fındık satıyor.

Daha az gelir elde ediyoruz.

Çok acayip bir durum…

Türkiye'nin doğal altını fındık dış satımını yabancı firmalar, onların yerli temsilcileri yönlendiriyor. Türk fındığı üzerinden parayı yabancılar kazanıyorlar. Geminin Reis'i, “Güçlüyüz- Etkiniz- Lideriz- Kanal İstanbul Dünya'ya örnek olacak- Yerli TÜRKSAT 5A uzaya fırlatılacak- 60 yıllık hayal milli ve yerli otomobilimiz olacak- Uçak gemimiz olacak- Sondaj gemilerimiz doğu Akdeniz'de bayrak dolaştıracak…” diyerek tayfayı yüreklendiriyor, ancak daha çok fındık ihraç edip daha az döviz kazanma durumunu bir türlü Türkiye'nin lehine düzeltemiyor.

Gemide vuruşma çıktı.

Fındık kenti Ordulu tayfa!

Fındık çuvalını siper aldı.

Kaptan köşküne ateş etti.

Gemi Ayasofya'ya yanaştı.