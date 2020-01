Kokuyor ayak!

Bizim gazetenin genç kalemlerinden Can Özçelik, hukuk-adliye muhabiridir. Polis, jandarma sorgulamalarını inceledi. İddianameleri titiz bir gözle okudu. Dava dosyalarını tekrar araştırdı.

Kişiler ve olaylar.

İsimler ve resimler.

Üstü ibadet.

Ortası ticaret.

Altı ihanet.

Menteşesi siyaset.

Son 20 yıla damgasını vuran “ibadet- ticaret- ihanet- siyaset” nasıl birbirini yaşatıp, yaratıp, besleyip, büyütüp var oldu? Can Özçelik, bunun kitabını yazdı. Adını “FETÖ Borsası” koydu. Okursanız: Uzunca bir süredir bulunmak isteniyormuş gibi yapılan “siyasi ayağın” FETÖ Borsası'nın menkul kıymet dolaşımına dayanak varlığı yapıldığını ve bu yüzden üstüne gidilmediğini tüm açıklığıyla göreceksiniz.

Menteşe gıcırdıyor.

★★★

Siyasi ayak!

Koktu bu ayak!

Burun direklerini düşüre düşüre, ağızlardan lağım çamuru, gözlerden irin akıtarak ve lapa ile örtüp irinli cerahatini somut bir küfür gibi orta yerde duruyor.

Buruna tampon!

Kulağa tıpa.

Ağıza fermuar.

Görmüyorlar.

Duymuyorlar.

Konuşmuyorlar.

Sadece içi boş laflar. Havaya atılmış yumruklar. Her ay, her hafta, her gün “siyasi ayağın” somut belirtisi uç veriyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın 2016 yılından beri Güvenlik Başdanışmanlığı'nı yapan; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi emekli generalin sözleri basına haber oldu.

★★★

Şunu söyledi:

“Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor”

Kim bu ASSAM?

Destekçileri kim?

Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanın ASSAM dediği; tıpkı Amerikan Evangelistleri gibi mehdinin geleceğine inan kişilerin kurduğu bir dernek. THY- ASELSAN- TAİ- HAVELSAN- MKK gibi devlet kurumları ASSAM'ı destekliyor, toplantılarının sponsoru oluyorlar. ASSAM'ın başkanı ve Cumhurbaşkanı askeri danışmanı emekli general de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmesini, tıpkı İran ve Suudi Arabistan'da olduğu gibi Kuran ayetlerine dayalı bir anayasa yapılmasını, başkentin İstanbul'a taşınmasını, resmi dilin Türkçe değil Arapça olmasını, devlet başkanının halife sayılmasını istiyor.

★★★

Askeri danışmanın (istifa etti ya da ettirildi) istediklerini Fetullah Gülen de hayal ediyordu. Bunun için devlete, orduya, siyasete, ticarete, adalete, ibadete sızdı.

15 Temmuz başarılı olsaydı Fetullah Gülen, Amerika'dan muhtemelen mehdi algısıyla dönecek, din devleti kuracak, başına da kendisi geçecekti.

Bak danışmana!

Gör siyasi ayağı.

Gören olmadı.

Askeri danışman Cumhurbaşkanı'nın yanına sızmış gizli bir FETÖ'cü ajan, kripto olabilir mi diye soran da olmadı.

Koktu siyasi ayak!