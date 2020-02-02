Gelen dolar.

Giden dolar.

İkisi de dolar.

MAN adası haberi vardı. Sallamıştı Türkiye'yi! Ülkemizden 4 bin 330 kilometre uzaklıkta İngiltere ile İrlanda'yı ayıran denizin ortasında 80 bin nüfuslu MAN Adası'nda kurulmuş bir “tabela şirketinden” Türkiye'ye 15 milyon dolar gelmişti.

4 isimin hesabına…

Bu 4 isim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınlarıydı.

Hatırladınız değil mi?

“Ne var…” denilmişti!

Dolar gitmemiş.

Dolar gelmiş.

Türkiye döviz kazanmış.

Man Adası'nı sadece Türkiye'den işadamları değil bütün dünyadan işadamları “vergiden kaçınmak” için kullanıyorlar. Bizimkiler de onu yapmış.

MAN Adası!

Ankara'ya taşındı.

İşte sana büyük buluş!

Yüzyılın adımı!

Süper yaratıcılık!

Çılgın proje işte bu!

★★★

4 bin 330 kilometre uzaklıktaki İngiltere'nin kıyısından alınıp Ankara'da Güvenpark-Ulus- Kızılay meydanlarının kesiştiği noktadaki Kızılay Genel Merkez binasının içinde “MAN Adası” eritildi.

MAN adası işlevini!

Kızılay'a kaptırdı.

İşadamları, vergiden kaçınmak için kalkıp otomobil ile hiç durmadan 43 saat yol alarak (1 gün +19 saat) ancak ulaşılabilen Man Adası marifetini artık Ankara'nın göbeğinde Kızılay binasında bulabiliyorlar.

Dolar getirmiyor.

Dolar gönderiyorlar.

Tayyip Erdoğan dönemi zenginlerinden BAŞKENTGAZ'ın sahipleri ABD'nin New York kentine Kızılay'ı Man adası yaparak 8 milyon dolar gönderdiler. Böylece vergiden kaçındılar. Bu “vergiden kaçınma lafı” holdinglerin, bankaların, büyük sermaye şirketlerinin muhasebe müdürleri ile avukatlarının bulduğu bir deyim. Aslında Maliye'ye yatması gereken kazanç karşılığı vergi, kitabına uyduruluyor

“bağış” kılığına sokuluyor tanıdık, bildik, aynı yolun yolcusu olanlara aktarılıyor. Adına da kibarlık olsun diye “vergiden kaçınma” diyorlar.

★★★

Artık Ankara'da “Kızılay'da Man adamız” var. Kabarmış elektrik faturasıyla Kızılay'a koşalım. Al sana bağış, bunu götür elektrik dağıtım şirketine ver. Ben de matrahtan düşeyim.

Doğal gaz faturası.

Çok şişkin geldi.

Kızılay'a koşalım.

Yatır bunu yerine.

Biraz da biz kaçınalım!

Madem ki, Kızılay'ın içine vidalanmış bir MAN adamız var ve Anayasamızda da “bütün yurttaşlar eşittir” diye yazıyor hepimiz vergiden kaçınma fırsat eşitliğine tutunalım!

★★★

Sakın yapmayın!

İktidarda adamızın yoksa derhal vergi müfettişleri evinizi, işyerinizi basar, feleğinizi şaşırtır.

Hapse girersiniz!

Ankara'ya MAN Adası geldiyse “vergi kaçırmada eşitlik olsun” diye gelmedi, iktidar yandaşı şirketler, yeni zengin işadamları vergi vermek yerine, din istismarcısı vakıfın Amerika'daki merkezine milyon, milyon dolarlar göndersin diye geldi.

Adalet varsa!

Kızılay Genel Müdürü'nün, BAŞKENTGAZ Yönetim Kurulu Başkanı'nın, ENSAR Yönetim Kurulu'nun ve Amerika'daki TÜRKEN VAKFI yöneticilerinin incelenmesi, soruşturulması, yargılanması gerekir.

Maliye Bakanı neredesiniz?