Maskeli ihale! Maskesiz kovma!

Yapılan köprüler.

Yapılacak köprüler.

Projesi çizilen köprüler.

Eski trenler.

Yeni trenler.

Hızlı trenler.

Kaza yapan trenler.

Eski hava meydanları.

Yeni hava meydanları.

Bitirilen pistler.

Bekleyen pistler.

Verilen garantiler.

Alınan uçaklar.

Yeni otoyollar.

Yapılacak otoyollar.

Garantili otoyollar.

Eski tüneller.

Yeni tüneller.

Alt geçitler.

Üst geçitler.

Limanlar.

Açılmış limanlar.

Satılacak limanlar.

Hazır kanallar.

Hazırlanacak yeni Kanal İstanbul'lar. Yaz yaz bitmez. Ulaştırma Bakanı'nın sorumlu olduğu hizmetleri sıralayıp dökmeye bu köşenin hacmi yetmez.

Kilit bir bakan!

Türk ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 900 milyar dolar diye hesaplanıyor. Bunun üçte biri yani 300 milyar doları direkt ve dolaylı olarak Ulaştırma Bakanı'na bağlı çalışır.

★★★

Bu ağırlıkta bakan!

Kovuldu.

Sabah kalktı.

Kahvaltı yaptı.

Giyindi, makam aracına bindi. Bakanlığa makamına gidecekti. Kendisine tebliğ edildi. Artık bakan değilsin. Yani “işten atıldın” dediler. Evine geri dönmedi, doğrudan makamına gitti ve görevini yeni atanan bakana devretti.

Eline çiçek verdiler.

O kadar.

Ne kadar acı bir tablo. Adamı aşağılama. Ne yaptı bu bakan da işinden atıldı. Ya da neyi yapamadı da bir gecede kovuldu?

★★★

20 yıllık iktidarın “Türkiye'ye 3 Türkiye daha kattık” dediği köprüler, hava meydanları, otoyollar, Boğaz'dan denizaltı geçişleri ve bunun gibi büyük rantlar doğurmuş inşaat yatırımı varsa hepsinde Cahit Turhan (yani bir gecede kovulan bakanın) da küçük-büyük emeği mutlaka vardı. İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı yapmış, mühendis olmasına rağmen Danıştay üyesi bile yapılmış ve ülkenin altyapısı ve Ulaştırma Bakanlığı kendisine yaklaşık 2 yıldır emanet edilmiş Cahit Turhan, hangi büyük hatayı işledi de kovuldu?

Ne kovan konuşuyor.

Ne kovulan.

★★★

Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahta iki eski köprünün yerini değiştirecek şirketi seçmek için maskeli ve eldivenli ihale yaptı. Korona gününde halk can derdindeyken bu şekilde ihale gaftı. Onun için kovuldu diyorlar. Limanları kontrol edemedi, virüsün azgınlaşarak yayılmasına alet oldu, bunun için kovuldu diye laf üretiyorlar.

Bunlar mı sebep!

Büyük bir neden mi var?

Maskeli ihale!

Maskesiz kovma!

Bu bakan Afrika'da bir kabile ülkesinin bakanı değil, bizim ülkemizin bakanı. Bizlerin de “bakanın neden kovulduğunu bilme vatandaşlık temel hakkımız” yok mu?

Niçin kovuldu bakan!

Kovan susuyor.

Kovulan sessiz!

Susma sayın bakan!