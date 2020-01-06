Müdür, Fehmi Koru senin gözüne girsin!

Adı: Fehmi Koru.

İşi: Gazeteci.

Dünya görüşü:

Eski Fetullahçı.

Kilosu: 115 kg.

Adı: Hüseyin Gülerce.

İşi: Gazeteci.

Dünya Görüşü:

Eski Fetullahçı.

Kilosu: 110 kg.

Adı: Cem Küçük.

İşi: Gazeteci.

Dünya Görüşü.

Eski Fetullahçı.

Kilosu: 98 kg.

Adı: Fuat Uğur.

İşi: Gazeteci.

Dünya Görüşü:

Eski Fetullahçı.

Kilosu: 85.

Adı: Ersoy Dede.

İşi: Gazeteci.

Dünya Görüşü:

Eski Fetullahçı.

Kilosu: 90 kg.

Adı: Eren Yıldız.

İşi: Bilgi bulunamadı.

Dünya Görüşü:

Aydınlıkçı.

Kilosu: 75 Kg.

★★★

Bu isimlerin hepsi, SÖZCÜ Davası'nın tanıklarıydı. Bizi yazdığımız yazılardan dolayı “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardımcı olmak” suçlamasıyla sorgulayan ilk savcı ise (8 savcı değişti) rüşvet istemekten mahkum olmuş bir hukuk adamıydı. Yukarıda sıraladığım isimleri “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardımcı olduğumuzu” söylesinler, kanıt sunsunlar diye tanık (şahit) gösteren bu savcıydı.

Fehmi Koru geldi.

“SÖZCÜ nasıl kuruldu bilmiyorum. Gazetenin yazarları, çalışanları hakkında bilgim yok” diye ifade verdi.

Cem Küçük geldi.

“SÖZCÜ'ye FETÖ'cü demek komik” dedi.

Fuat Uğur geldi.

“SÖZCÜ'nün FETÖ'ye hizmet ettiği söylenemez” diye ifade verdi.

Hüseyin Gülerce geldi.

“Benim bir bilgim yok” diye ifade verdi.

Ersoy Dede geldi.

“SÖZCÜ'ye FETÖ'cü demek deli saçması” diye ifade verdi.

Eren Yıldız, gelemedi.

SEGBİS ile bağlandı.

“Hiçbir bilgim yok” diye ifade verdi.

★★★

Anadolu Ajansı'nın (AA) atanmış Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Yönetim Kurulu'nun atanmış 7 üyesi, isimleri, cisimleri, cibilliyetleri bilinen güçlü, kuvvetli, besili, tavlı tanıkları haberinizde yok saydınız.

Onlar için İngilizce:

“Unidentified” dediniz.

İngilizce metne bu kelimeyi koyarak dünyaya sanki SÖZCÜ Davası'nda “gizli tanıklar” varmış da; bizim FETÖ'cü olduğumuz kanıtlanmış gibi bir algı yaratmaya kalktınız.

Müdür!

115 kilo ağırlığındaki Fehmi Koru, senin gözüne girsin. 110 kilo ağırlığındaki Hüseyin Gülerce de öbür gözüne girsin. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu'nun 7 üyesi sizin gözlerinize de “98 kilo Cem Küçük, 90 kilo Ersoy Dede, 85 kilo Fuat Uğur ile 75 kilo Eren Yıldız adlı tanıklar” hep birlikte girsinler.

2.5 yıl sürdü dava.

7 celse yargılandık.

Bu davada kimliği meçhul hiçbir tanık, kimliği bilinmeyen hiçbir şahit yoktu.

★★★

Müdür!

Ve Yönetim Kurulu!

İngilizce haberinizde, asparagasa başvurup olmayan gizli tanıklar ile onların olmayan ifadelerini var gibi gösterip dünyayı yanıltmaya kalktınız. Haberciliğin temel kuralı olan, “bütünü gösterme- olayın tamamını yansıtma” ilkesini de çiğnediniz. SÖZCÜ Davası savcısının rüşvetten mahkum olmuş biri, SÖZCÜ davası bilirkişisinin ise eski Fetullahçı ve yeni iktidar şakşakçısı biri olduğunu da yazmadınız. Haberi bilerek ve isteyerek eksik yayınlandınız.

Savcı da gözünüze girsin.

Bilirkişi de güzünüze girsin.

Türk halkı vergi veriyor.

Yüksek maaş alıyorsunuz.

Makam araçları altınızda.

Tarafsız yönetmeniz gereken devlet ajansı AA'yı “leke sürücülüğün aleti, kara iftiranın aracı” haline getirdiniz. Halkın vergileri de gözünüze, dizinize dursun.

★★★

Müdür!

AA'nın 7 yönetim kurulu üyesini siper ettin bana ateş ediyorsun.

Bu yaptığın yiğitlik mi?

Müdür!

Bilgiler çıkarttım.

Cambridge Dictionary of English:

Unidentified.

Türkçe karşılığı:

Tanımlanmayan.

Kimliği belirsiz.

Kimliği meçhul.

Thesaurus.com:

(Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü)

Unidentified'a en yakın eş anlamlı kelime “Anonymous”.

Yani sizin gizli tanık demek için kullandığınız sıfat.

Dictionary.law.com:

(Hukuki Terimler Sözlüğü)

Bu sözlükte “Witness” kelimesinin tanımı var fakat “Anonymous, Secret ya da Unidentified Witness” terimleri geçmiyor. İngilizcede hukuk terminolojisinde “Unidentified Witness” diye bir terim yok.

Ne var?

“Identifying a witness” kalıbı yani tanık belirlemek diye bir termonoloji var.

Müdür!

Durum bu kadar net ve açık olmasına rağmen “gizli tanık demedik” diye gerçeği saptırmaya kalkıyorsun. Aklın sıra bizi de cahillikle suçlayan bildiri yayınlıyorsun.

Müdür!

İngilizce sözlükler de senin ve arkalarına saklandığın o yönetim kurulu üyelerinin gözüne girsin!

OKURA NOT: Tanıkların kilolarını fotoğraftan görüntülerine bakarak tahmini olarak yazdım. Eksik ya da fazlalık varsa özür dilerim.