Aynı yıl Hürriyet Gazetesi'ni yayınlayan şirket, sıfır kazanç gösterip sıfır vergi ödedi.

Yani hiç ödemedi.

Aynı yıl Sabah Gazetesi'ni yayınlayan şirket ise çok düşük bir gelir gösterip ancak 1 milyon lira vergi ödedi.

Aynı yıl SÖZCÜ:

Normal kazancını gösterdi ve 10.5 milyon lira vergi ödedi.

Bu kadar fark!

Sıfır'a 10.

Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri sıfır vergi bile ödemeyen gazetenin üzerine gidip inceleme yapmamışlar. Aynı şekilde sadece 1 milyon lira vergi ödeyen gazete için de inceleme gereği, araştırma merakı duymamışlar.

Devlet tarafsız olur.

Adalet istiyoruz.

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2 devlet mi var?

Vergi vermeyeni koruyan.

Vergi verene ceza yağdıran.

Gazeteler içinde en yüksek vergiyi SÖZCÜ ödedi. Basın sektörü vergi ortalamasının, neredeyse, 20-30 katı vergi ödeyen SÖZCÜ'yü, denetlesin diye vergi müfettişi yollayıp 14.5 milyon TL ceza kesen bir devlet var.

Bir de “sıfıra kör” devlet.

Anayasa'da yazıyor:

Devlet eşit davranır.

Devlet bankalarından pompalanan “dolar-döviz” kredileri ile 10 yıl öncesinin en çok satan, en yüksek kârlar elde eden gazetelerini ele geçirmiş yeni patronların, kötü yönettikleri için (muhtemelen bol maaşlı adam doldurup) hiç kâr etmeyen ya da 8 yıl üst üste zarar gösteren gazetelerine vergi müfettişleri yollayıp “inceleme” yapmadılar.

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Herkes görüyor, izliyor: İktidarın yanında onun şak şakçısı olmuş yazarlarla doldurulmuş gazeteler, her gün sayfa sayfa kamu ilanları yayınlarlar. Devlet bankaları, devlet şirketleri, iktidar partisi belediyeleri bu gazetelere ilan yağdırırlar.

Her birine ayrı ayrı:

Yılda 180 milyon TL.

Yılda 200 milyon TL.

Kamu ilanı akıyor.

Okuru bunlardan üç-dört kat daha yüksek SÖZCÜ'ye ise tek bir kuruşluk kamu ilanı gelmiyor. Bu kadar devlet parası (kamu ilanı) akıtılmasına rağmen bu gazeteler niçin SÖZCÜ kadar, SÖZCÜ'nün yarısı kadar, SÖZCÜ'nün onda biri kadar vergi verecek kazancı elde edemiyorlar? SÖZCÜ, bugün çalışan sayısını 650'ye çıkartmış ve her çalışanının maaşını en geç ayın 4'ünde aksatamadan yatırmakta ve devlete yılda 10.5 milyon TL vergi ödeyecek kadar kazanç elde edebiliyor fakat kamu ilanlarıyla beslenen, desteklenen, korunan, gözetilen, patronları devlet protokolüne alınan gazeteler, “zarar açıklayarak” hiç vergi ödemiyorlar. Acaba bu gazeteler çok mu kötü yönetiliyorlar ki, kamu ilanları aracılığıyla pompalanan devlet parasını da har vurup harman savurup oturup yiyorlar.

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Maliye yiyişe kör.

Görmek istemiyor.

Vergi müfettişi gönderip de “yılda 200 milyon kamu ilan parası almanıza rağmen siz niçin zarar ediyorsunuz da yılda hiç kamu ilanı almayan SÖZCÜ kâr edip sizin on katınız vergi ödüyor” diye sorma gereğini niçin duymuyor? Türkiye ekonomisini bugün çok ağır çöküşe götüren “kara delik” olmuş devlet ihalelerini alan “Beşli Müteahhitlerin” vergilerine af çıkartanlar, sektörünün vergi rekortmeni SÖZCÜ'ye vergi cezası yağdırıyorlar.

Merak ediyorum.

Geçen hafta bir iş adamı, eski uçağını satıp 65 milyon dolara bir uçak satın aldı. Acaba Maliye bu iş adamına bir vergi müfettişi gönderip de “sen vergi rekortmenleri arasında yoksun ama 65 milyon dolara uçak alıyorsun, bu ne iştir?” diye sordu mu?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

SÖZCÜ'ye ilk ceza kesen!

SÖZCÜ'ye maliye müfettişi görevlendirip, inceleme yapmak 10 yıl önce başladı. 2010 yılında Maliye Bakanlığı Cağlar Cerit adında 30-32 yaşlarında genç bir müfettişi, “hesapları incelesin” diye görevlendirdi. Normal olarak görev alan müfettişler, incelemeye aldıkları şirketin merkezine gelirler, onlara bir oda verilir orada çalışılar. Çağlar Cerit, SÖZCÜ'ye gelmedi; “defterleri belgeleri buraya istiyorum” deyip ayağına çağırdı, bununla yetinmeyip “Gazetenin patronu ile genel müdürünü de görmek istiyorum, gelsinler ifadelerini alacağım, ticari hayatınızı bitireceğim” diye tehditler savurdu, korkutup yıldırmaya çalıştı. Gazeteyi mali açıdan çökertecek kadar yüksek 10 milyon TL'lik ilk cezayı da o kesti. 2016 yılında Çağlar Cerit adlı bu müfettişin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. 1 Eylül 2016 günü yayınlanan KHK ile Maliye'deki görevinden atıldı. SÖZCÜ'ye devlete sızmış Fetullahçıların başlattığı “sindirme-korkutma-çökertme” niyeti devam ediyor. Tarih ibretliklerle dolu. Unutma!