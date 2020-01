Uğur Mumcu kazandı!

Savunduğunu halk tutmaz, bu insanlar onun yazıp söylediklerinin arkasından gitmez diye düşündüler.

Bedenini öldürelim.

Düşüncesi de biter.

Hesabı yaptılar.

Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün yirmi yedinci yılında toplumda “üst dalga ile alt dalga” yer değiştirdi. Uğur Mumcu, hain bir pusu ile evinin önünde otomobilinin içinde havaya uçurularak katledildiğinde dip dalga; Türkiye Cumhuriyeti'ni dini esaslarla yönetilen bir ülke yapmak, cumhuriyeti laik temelden koparmak üzerineydi.

İnananlar iyi.

Laikler kötü.

Müslüman ümmet melek.

Laik Atatürkçü şeytan.

Bugün üstteki dalga o yıllarda alt dalgaydı. Uğur Mumcu, kalemini tunçtan bir kalkan yapmış, laik Cumhuriyeti savunuyor, dip dalgayı yöneten ve halkı Allah ile aldatanlara karşı, basın kanunun kendisine tanıdığı yazma hakkı içinde kalarak savaşıyordu.

★★★

Bugün dip dalga ile üst dalga yer değiştirdi. Ümmetçilik isteyenler üst dalga, laiklik (en hakki mürşit ilimdir) arzusu halkın içinde dip dalga oldu. Her gün, her hafta, her ay laiklik dip dalgasının halka mal olup gelmekte olduğunu gösteren olaylar yaşıyoruz.

Son örnek.

Filenin Sultanları!

Voleybolcu kızlarımızın, bütün uygar dünya kadın sporcuları gibi aynı şort ve aynı üstlük forma içinde sahaya çıkarak ve “kalp gücü-kas gücü-beden gücünün dalga boyunu” gittikçe yükselterek Almanya Kız Voleybol takımını 3-0 yenmesini eski dip dalga temsilcisi ve bugün üst dalga olmuş bir MHP belediye başkanı şu sözlerle iğneledi:

“Allahu Teala'nın ‘örtünün vücut hatlarınız belli olmasın' emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da ‘Tokyo'ya gidiyoruz' diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil”

★★★

Böyle konuştu.

Sonra ne oldu?

Partisi, belediye başkanını ihraç etti. Partinin Genel Başkanı “Filenin sultanlarını tebrik eden” demeçler verdi. Üst dalganın temsilcisi Cumhurbaşkanı ve eşi de Filenin Sultanlarının yanında durduğunu açıkladılar.

Niçin?

Halkın içinde laik Cumhuriyet arzusu yeni dip dalga olup geldiği için…

Uğur Mumcu “Laik Cumhuriyeti” savunuyordu. Bugün laiklik ve Atatürkçülük halkın içinde kılcal damarlardan hücrelere akan kan oldu.

Uğur Mumcu kazandı!

27 yıl önce Uğur Mumcu'yu öldürdüler, bugün laikliği savunan gazetecileri öldüremiyorlar. Savcıları ve yargıçları ele geçirdiler laik cumhuriyeti savunan gazetecilere “Fetullahçı lekesi” vurduruyorlar.