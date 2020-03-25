SÖZCÜ dünyada ilki başlattı. Gazete okuru ile virüs arasına mesafe koydu. Kendi gazetemi övecek değilim ama gazete okurları için iyi ki SÖZCÜ var.

Dilerim!

Diğerleri örnek alır.

Ülke olarak ise umudumuz Çin. Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana hastane sahibi patron Sağlık Bakanımızın verdiği tek sevinçli haber, “virüse yakalanan ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın tedavisini 11 günden 4 güne indirecek ilacın Çin'den geldiğini” açıklamak oldu. Çin ayrıca “hızlı tarama kitlerini de göndereceği” sözünü Sağlık Bakanımıza vermiş.

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Çinliler bize söylemişti.

Belirtileri belliydi.

Ani ateş.

Öksürük.

Nefes darlığı.

Virüsü taşıyan ile virüse yakalananı belirleyecek testleri yapmaya çok geç başladık.

Oysa Çin uyarmıştı:

Güney Kore hızlanmıştı.

Almanya sıkı tutuyordu.

Bizim Sağlık Bakanımız, geç kaldı ama durumunu örtmek için olmalı Cumhurbaşkanı ile Maliye Bakanı çok başarılı, dikkatli, özverili ve çalışkan buluyor.

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Kronik hastalığı olanların virüse yakalanma ihtimali çok yüksek. Bu gerçeği de Çinliler 104 gün önceden söylemişti. Ülkemizde ise durum tek kelimeyle feciydi:

Her 100 kişiden.

50'si kronik hasta.

(Bu arada sağlık sektöründe bugün büyük bir özveriyle çalışanlarımızın yüzde 31'inde de kronik hastalık var)

Ülkemizde her 100 kişiden.

60'ı kötü besleniyor.

Sigara içiyor.

Spor yapmıyor.

Her 100 kişiden.

30'u yüksek tansiyonlu.

Her 100 kişiden.

40'ının gizli şekeri var.

Her 3 kişiden 1'i:

Fazla kilolu.

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Toplumun sağlık yapısı kabaca buysa Sağlık Bakanı'nın 104 gün öncesinden uyarması gerekirdi.

Sorumlu davranalım.

Hastayı hızla bulalım.

Toplumdan ayıralım.

Bulaşma hızını düşürelim.

Olmadı.

Çok test yapılamadı.

Bulaşma hızının feci olabileceği hesaplanmadı. Çok riskli sektörler hangisi, araştırılmadı, söylenmedi. Güney Kore, Almanya test yapmayı hızlandırdığı günlerde bizim Sağlık Bakanlığı şehirlerarası terminallere ve havaalanlarına gelenlere hiçbir önlem almadı. 104 gün boyunca “hayvandan hayvana geçti, oradan da insana geçti” diye bize Çinlilerden alınmış bilgi satıldı. Sabah akşam eylem planı anlatıldı. 21 bin kişinin umreye gitmesine izin verildi, döndüler, onların sadece 10 bini karantinaya alındı.

Umudumuz Çin!

★★★

Çin'den bir gölge bakan getirelim diyeceğim ama yeni hükümet sistemine uyar mı bilemiyorum. Çin'de de ayrıca dün yeni bir öldürücü virüs çıktı, kemirgenlerden geçiyormuş.