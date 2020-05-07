Yatıyorlar! Kalkıyorlar!

Salgın sonrası belki de iki yıl boyunca yeni hayatımız olacak. Sayılıp, sıralanıyor ve alt alta yazılıyor:

İki yüzümüz oldu.

Bir kendi yüzümüz.

İkincisi maskeli olan.

Berberden gün alacaksın.

Maskeyi takıp gideceksin.

AVM'ye…

Pazaryerine…

Mağazaya…

Lokantaya…

Resmi daireye…

Otobüse…

Uçağa…

Sınava…

Evine…

İş yerine…

İki yüzlü gireceksin, iki yüzlü çıkacaksın. Biri kendi yüzün. Diğeri maskeli yüzün.

Hayat böyle dayattı.

Katlanacağız.

Dünya da katlanıyor.

Yeni normal:

Çift yüzlü hayat!

Asıl katlanması hiç mümkün olmayan “maskesiz gerçekler” var. Ses vermeye başladı: Vatandaş Yusuf Derin, “Eşim işsiz, kızım işsiz, ben işsiz kaldım. İşkur'a iş bakmaya giderken kızım, “Baba evde ekmek yok…” dedi.. Termosu kaptım, çay demledim, İşkur binasının önüne gittim, sadece üç bardak satabildim..” diyor.

İşte acı gerçek!

Maskesiz çıplak gerçek!

★★★

Yusuf Derin'in kendisi ve eve ekmek getiren kızı ile eşinin birden işsiz kalması…. Böyle milyon, milyon hane halkı var Türkiye'de.

Aile boyu işsiz.

Virüsten önce de normal değildi, virüsten sonra da katlanılır değil. Eğer iktidarsanız, Saraylarda oturuyorsanız; işsizliğe maske takıp “yeni normal bu” diye birlikte yaşamanız mümkün değil.

Çok paket açıklandı.

Çok sözler verildi.

Umut balonu uçuruldu.

Cumhurbaşkanı, Maliye ve Hazine Bakanı, iktidar bakanları, sözcüleri “maskesiz işsizliği…” hangi adımlarla, nasıl, ne kadar zamanda yenebileceklerini söyleyemediler.

Kredi alın, borçlanın.

İşsizliğinizi maskeleyin.

Vergileri erteleyin.

İşsizliği maskeleyin.

TL arzı tavan yapsın.

1 Dolar 7 TL'yi geçsin.

Dolar artınca fiyatlar artsın.

Yine para arzını köpürtün.

Dolar yine fırlasın.

Arkasından da enflasyon.

Siz oturun.

Çarklar dönecek diye bekleyin.

İşsizliği maskeleyin.

Nereye kadar?

Kovid-19 virüsü bütün dünyada ekonomileri sarstı. Hedefleri ve bilançoları bozdu. Buna rağmen şu anda; İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Avrupa'nın diğer ülkeleri yine yüzde 1 ya da 2 nominal faiz üzerinden borçlanıyorlar. Enflasyonu dikkate alırsak sıfırın altında faizle dış para buluyorlar. Türkiye ise yüzde 6- 7 faizle borçlanıyor. Zaten borçlanarak yani cari açıkla yaşayıp, borcu borçla ödeyerek yürütülen ekonomik model yüzünden işsizlik maskesiz çıplak gerçek olmuştu.

★★★

İşsiz babasına “Evde ekmek yok…” diye seslenen işsiz kızın ve onlar gibi milyonlarca hanenin durumunu; ne zamana kadar görmemezlikten geleceksiniz?

İktidar hastalığı:

Her şeyi maskelemek.

Oysa işsizlik!

Maskesiz gerçek!

İktidar, her gün daha keskin biçimde ülke insanını “Biz ve Onlar” diye ikiye bölme algısı yaratıp, sonra bu algıdan pamuk yapıp yine kendi kulağını tıkayarak “Baba evde ekmek yok!” diyenlerin sesini belli ki duymak istemiyor.