Tesadüfe bak! Kaderin intikamı gibi… Diyanet İşleri Başkanı namaza, ezana açık Ayasofya'yı yeniden ibadete açtıktan sonra iki yanına sosyal mesafesiz dizilip maskeli fotoğraf çektiren 3 AKP'li milletvekilinin 3'ünde de “korona” çıktı. Bu milletvekillerinden birine ise 1 ay içinde 8 kez devlet destekli korona testi yapıldı.

Can tatlı!

AKP vekili kıymetli!

İktidar milletvekilinin 4 günde bir kendine korana testi yaptıracak devlet imkanını vatandaş bulamıyor.

Vatandaşın canı da can!

Ama sanki patlıcan.

Bu arada dünyayı sömüren açgözlü ve acımasız finans- kapital sermayesinin “piyasa operasyonları çeken” kolu olduğu için kendisine “Küresel Tefeci” yakıştırması yapılan Goldman Sach, “Türk ekonomisinin ve lirasının geleceği” için öngörüsünü açıkladı:

3 ay sonra:

1 Dolar: 7.75 TL.

6 ay sonra:

1 Dolar: 8.1 TL.

12 ay sonra:

1 Dolar: 8.25 TL.

Azgın küresel tefecinin bu öngörüsü tarafsız, gerçekçi, hilesiz bir gelecek tahmini midir yoksa AKP iktidarını faizleri artırarak “yeniden sıcak para ile yatağa girmeye” zorlamak mıdır?

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Ne olduğunu göreceğiz fakat “Yunanistan ile Savaş” mı çıkıyor? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ondan sonra gelen tüm liderler neredeyse 100 yıldır, “Ege'nin iki yakası” diye dostluk-iyi geçinme eli uzattılar.

Komşumuz.

NATO'da beraberliğimiz.

AB'de birlikteliğimiz.

Yunanistan'ın toprağında, sınırında, nehrinde, adasında, denizinde, sahasında, deniz dibi zenginliğinde Türkiye'nin son 100 yıl boyunca gözü olmadı. İşte bu Yunanistan, gerilimi savaş boyutuna yükseltircesine tırmandırıyor.

Neyine güveniyor?

Kendi gücüne mi?

Dikkatli, deneyimli diplomatlar bu soruya “hayır” demekte ve Yunanistan'ın “Türkiye'nin dünyada içine düştüğü yalnızlıktan faydalanma” fırsatçılığını kullandığını açıklamaktalar.

Mısır, Yunanistan ile anlaştı.

İsrail Yunanistan ile anlaştı.

ABD, Yunanistan'ın yanında.

AB, Yunanistan'ın arkasında.

Suriye, Türkiye'nin karşında.

Lübnan da karşısında.

İtalya Yunanistan'ın yanında.

Arnavutluk da onun yanında.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da Yunanistan'ın yanındalar. Türkiye'yi Akdeniz'de sadece “Antalya Körfezine Hapsetmenin” hesapları yapıldı. Mavi Vatan denizden kuşatılmış durumda. Yunanistan, yeni bir “deniz haritası çizmek” için Türkiye'yi yalnız yakaladığını düşünüyor olmalı.

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Gerçekten de Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında Türkiye karşıtı bir geniş cephe oluştu. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Kıbrıs'ın Güneybatı Bölgesi'ne dün ulaştı. Türk hücumbotları araştırma gemimizi korumaya aldılar. Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyon Sözcüsü, “Doğu Akdeniz'de durum endişe verici. AB, Yunanistan'ın yanındadır” açıklamasını yaptı.

Niçin yapayalnız kaldı Türkiye?