At yarışlarında da KDV sıfırlanacak

Kısa süre içinde işletmesinin Milli Piyango gibi özelleştirileceği açıklanan at yarışlarında, milyarlarca liralık Katma Değer Vergisi'nden vazgeçilecek

6 Ocak 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmiş, ayrıca at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler de TVF'nin kullanımına verilmişti.

Türkiye Varlık Fonu, at yarışları üzerine bahis kabul etme lisansına ilişkin ihale sürecini 6 Kasım 2019'da başlattı.

İŞLETME DEVRİ

TVF, bu süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKB) ve EY Türkiye (Ernst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışıyor.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 11 Haziran 2020'de Takvim gazetesinden Hazal Ateş'e yaptığı açıklamada, 49 yıllığına lisansı fona devredilen at yarışlarını satmayacaklarını belirterek, “Milli Piyango'yu satmadık, at yarışını satmayacağız. Sadece bunun işletmesini özel sektöre veriyoruz. Ben köy, tarla çocuğuyum, ‘icara vermek' anlamında diyebilirsiniz. Tarla sizin, birisi sizin adınıza işletiyor” dedi.

Milli Piyango ihalesiyle 5 milyar dolarlık bir değer oluşturulduğunu kaydeden Sönmez, “Haralarda 75 bin kişi çalışıyor. Aileleriyle beraber 600 bin kişilik nüfusu besliyor. Büyük bir kamu bilinci var. 40-50 milyar liranın üzerinde belki bunun iki katı kayıt dışı bahis var. Lisansların sahibi devlet olmalı, jokey lisansının da. Bu modelle karaborsa, kayıp-kaçak önlenecek. Profesyonel hizmet alımı ve bir ciro taahhüdüyle bu işin yapılmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

2021'İN BİRİNCİ ÇEYREĞİ

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 1 Aralık 2020'de BloombergHT'de de, “At yarışları bizim için önemli. İki lisans orada bize devredildi. Sürecin başlama düdüğüne çok yakınız. Tahminim aralık içerisinde veri odasını açtığımız, 2021'in birinci çeyreğinin sonunda da yetişebilirsek ihalesini yaptığımız bir süreç olacak” açıklamasını yaptı.

ASGARİ 36 MİLYAR TL'LİK KDV'DEN VAZGEÇİLECEK…

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde at yarışlarının da Milli Piyango gibi 10 yıllığına “hasılat garantisi ile hizmet alımı modeli” ile özel sektöre verileceği resmi ağız tarafından da açıklandığına göre olacaklar belli. Lisans, Türkiye Varlık Fonu'nda kaldığı için; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-i maddesi ile “Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler, KDV'den istisnadır” hükmüne dayanılarak Katma Değer Vergisi sıfırlanacak.

Bugün itibari ile at yarışlarından yıllık 7 milyar TL hasılat elde edilmekte ve devlete KDV, şans oyunları vergisi ve diğer kesintiler yolu ile aylık 300 milyon TL katkı sağlanmaktadır.

Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ile ilgili yapacağı hizmet alım sözleşmesinde on yıllık bir süre için 200 milyar TL'den az olmamak üzere hasılat garantisi isteyecek. Bu durumda on yıl boyunca alınmasından vazgeçilen Katma Değer Vergisi tutarı 36 milyar lira olacaktır.

Yapılan sözleşmeler ihaleyi kazanan şirketlere hasılat üzerinden komisyon ödenmesi şeklinde olduğu için, %18 olan Katma Değer Vergisi oranının sıfıra indirilmesi ile artan hasılattan aynı oran ancak yüksek tutarlarda para kazanılacağı gerçeğinin üzerini örtmeye çalışmak yerine, Katma Değer Vergisi'nden vazgeçmeden hasılatı artıracak formülü olana işi vermek, kamu menfaatini gözetme görevinize uygun olacaktır.

“Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.”