Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde yeni dönem

İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti. Geçen yılın Aralık ayında yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza 3 yeni vergi girdi. Özellikle yüksek ücret geliri elde edenler ile ilgili istisnalar daraltıldı.

NELER DEĞİŞTİ?

Yapılan değişiklik ile eski uygulamada tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilen ücretlerin tutarı ne olursa olsun beyan dışı bırakılırken, yeni düzenleme ile 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın (2020 Yılı İçin 600.000 TL) aşılması halinde beyanname verilecektir.

Yine, eski uygulamada birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda; sadece birden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı ile beyan sınırı karşılaştırılırken, yapılan düzenleme sonrasında; birinci işverenden de elde edilen dâhil olmak üzere, tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamının yukarıdakine benzer bir biçimde 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 Yılı İçin 600.000 TL) aşması halinde; bu defa tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için beyanname verilecektir.

Ayrıca, tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmasa dahi, hizmet erbabının birinci işveren hariç sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının, 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde de tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için de beyanname verilecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi birleşmesi dengeleri bozdu

Maliye Bakanlığı'nın yıllardan beri hazırlık yaptığı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına hazırlık olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu 2016, 2017 ve 2018 yılları verilerini, Maliye Bakanlığı ile paylaşmıştı. Maliye Bakanlığı, bu bilgilerden hareketle; bir takvim yılı içinde birden fazla işverenden istisna tutarının üzerinde ücret geliri elde edip, beyanname vermeyenleri tespit ederek, beyanname vermeyen ücretlilere tarhiyat yaptı.

Ücretlilerin artık birden fazla işverenden ücret almaları durumunda; beyanname verip vermediklerini tespit etmek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin birleştirilmesi ile beraber rutin bir işlem haline geldi. Özellikle yüksek ücret geliri elde edenlerin ileride Maliye Bakanlığı ile sorun yaşamamak için, yukarıda açıklamaya çalıştığım ücretliler için yeni vergi düzenine harfiyen uymalarında fayda vardır.