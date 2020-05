Sapık namus bekçileri

Olur olmaz, kendini din alimi ilan eden kişilerin saçmalamalarına alışığız zaten.

Sadece vasıfsız olanları değil, gerçekten din konusunda uzman diyeceğimiz kişiler de sık sık ‘Yok artık!' dedirtecek ifadelerde bulunuyor. Konular da genellikle kadınlar veya kız çocuklarıyla ilgi.

Neden?

Çünkü çocukluktan itibaren ayıp, günah, tuh kaka olarak gösterilen kadın, onların zihninde tek bir çağrışım yapıyor… Seks…

Çocuk olsun, büyük olsun, ana olsun, bacı olsun; dişi olan her şey beyinlerinde tek bir noktaya sinyal yolluyor…

Adamlara ne derseniz deyin, ucu yine kadına, doğal olarak çağrıştırdığı cinsel ilişkiye dayanıyor.

‘Ramazan' diyorsun, ‘oruç' diyorsun, ‘iftar' diyorsun, fark etmiyor! İstersen ‘uzay' de, ‘arzın merkezine seyahat' de; konuyu evirip çevirip cinsel ilişkiye bağlıyorlar.

Kafa tek bir noktada takılı kalmış.

Adam ‘Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı' olmuş, televizyona çıkmış: “Bak söyleyeyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında” diyor.

Hayır, maalesef tuhafımıza gitmiyor! O kadar alıştık ki…

Sizin hâlâ tuhafınıza giden şeyi çözmekte zorlanıyoruz.

Bir de bunu söylerken yüzündeki o mutlu muzır ifadeyi bir görseniz… Hayali bile adamı mutlu etmiş.

Aslında hiç aklından çıkmıyor ki!

***

Hadi bunlara alışığız. Onlar şaşıracağımızı düşünseler de artık söyledikleri hiçbir abukluğa şaşırmıyoruz. Peki ya eğitimli saydığımız adamlar?

Profesör olmuş, dekan olmuşlara ne demeli?

O kadar öğretiyorsun, fakat bir türlü eğitemiyorsun!

Ankara Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencilerin sorularını yanıtlamak için katıldığı video konferans görüşmesi başlarken kendisine soru yönelten kız öğrencilerin isimlerini söyleyip, yanındaki kişiye, “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyerek gülüyor.

Sadece kız resmi görmeyi bile kaçamak sayıyor.

Kim bilir kız öğrencilerle karşılaşınca ne hale geliyordur, kafasından neler geçiyordur?

Bunu yanındakilerle söylerken hiç tereddüt etmiyor, belli ki onlar da aynı zihniyetteler ve aralarında buna benzer konuşmalar geçiyor.

***

Arkasından, Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven bir televizyon programında “Süperman diye bir şey yok, hayal kahramanı… Ama süper kadın diye bir ırk var ve bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekâmızı koyalım” diyor.

Zekâmızı koyalım derken; 12 yaşındaki kızlara çocuk muamelesi yapmayalım, aslında onlar kadın, demek istiyor. Çiftleşebiliriz, en güzel yaştalar diyor yani!

Süper ırk! Sadece üreme amaçlı!

Demek kadın ırkı 17'den sonra kartlaşıyor, süperliğini yitiriyor beyefendinin gözünde. Çocukken sömürmek daha kolay tabii, büyüdükçe, aklı erince hoşuna gitmiyordur o ve onun gibilerin!

Yazık!

Görüldüğü üzere, toplumumuzdaki bu cinsel açlık bir süre sora sapkınlığa dönüşüyor. Kadını, kız-erkek ilişkilerini tabu yapıp, her şeye yasak koymanın sonucu; böyle aklını kaçırmış, çocuklara kadın gözüyle bakabilen, takıntılı, sapkın adamlara yol açıyor.

Bunlar maalesef münferit örnekler değil. Sokaklar bunlarla dolu …

Her yaştan, her eğitim düzeyinden, her meslekten…

Belli ki cinsellik tabu oldukça, etrafımızdan sapık namus bekçileri hiç eksik olmayacaklar.