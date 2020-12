Spam İşkencesi

Mağazalar ayrıcalıklı hizmet sunma bahanesiyle bize özel kartlarını

pazarlıyorlar ve bu kartlara sahip olmak için de form doldurarak, cep numaranızla, e-

posta adresinizi paylaşmak zorunda kalıyorsunuz ve işte mağduriyetin ilk adımı böyle

başlıyor.

Maalesef çoğumuz bu kartları alırken doldurduğumuz formlardaki yazdıkları o

küçücük ve uzun yazıları okumadan onaylıyoruz ve Allah bilir nelere izin veriyoruz.

Oysa bu kartlar müşteriye fayda sağlamaktan ziyade satıcıların kendi

reklamlarını, ürün pazarlamalarını daha kolay ve diret olarak müşteriye yapabilmek

için lazım olan telefon numarası ve elektronik posta adreslerini ele geçirmek için bir

yöntem.

***

Malum, günümüzde artık her türlü alışveriş, banka işlemleri, eğitim dahil

günlük işlemlerimizin büyük bir bölümünü internetle halledebiliyoruz.

Doğal olarak e-posta adreslerimizi iletişim amaçlı birçok yerde paylaşmak

zorunda kalıyoruz ve bu yüzden tanımadığımız kişiler ve şirketler tarafından her gün

sayısız elektronik posta veya mesaj yağmuruna tutuluyoruz.

Maalesef ben de bu mağdurlardan biriyim ve her gün posta kutumda

tanımadığım kişilerden, bilmediğim şirketlerden, partilerden, mağazalardan sayısız

iletiler alıyorum.

Düşünün, Türkiye Hazır Beton Birliği'nden bile mesajlar alıyordum!

Sanırım bu sıkıntıyı benim gibi birçok internet kullanıcısı yaşamakta.

İstenmeyen e-postalar yani ‘spam' adı verilen izinsiz gönderilerle ilgilenmek ve

lüzumsuzları tek tek ayıklamak, silmek için her gün epey bir vakit harcıyorum.

Biraz internetten uzak kalıp, elektronik posta kutumu temizlemezsem birkaç

gün içerisinde birçoğu lüzumsuz yüzlerce okunmamış mesajlarla karşılaşıyorum.

Hepsini bir arada silsem, arada önemli olanlar kayboluyor. Tek tek bakıp

silsem, en az bir saatimi alıyor…

Sonunda dayanamadım ve tek tek gelen e-postalara bakıp, istemediklerimin

sayfalarına girip, ‘bu mesajları almak istemiyorsanız üyelikten ayrılın' veya

‘unsubscribe' butonunu bulup tıkladım. …

Ama maalesef bazılarında ne üyelikten ayrılma seçeneği ne de ulaşabileceğim

bir gönderi adresi var. Onları istenmeyen posta olarak işaretleyerek hiç değilse

normal mesajlarla karışmalarını önleyip, diğerlerinden kurtulduğumu zannederek

sevindim!

Boşuna sevinmişim çünkü bazılarından elektronik postalar ısrarla gelmeye

devam ederken, ayrıldıklarımın yerine bir kısım bambaşka şirketlerden, sitelerden

postalar gelmeye başladı.

Onlarla da mücadele ettim… Tek tek sayfalarına girip, posta üyeliklerinden

ayrıldım. Yerlerine başkaları geldi. Oysa ben bunların hiçbirine kendi rızamla üye

olmamıştım ama kurtulmak için tek tek uğraşmak zorundaydım.

Anladım ki bu da bir ticaret olmuş. Her şey gibi elektronik posta adreslerimizi

de pazarlıyorlar.

***

Eğer bir şekilde promosyonlar veya bültenler gibi çok sayıda e-posta gönderen

bir siteye kaydolduysanız veya bir satış listesine dahil olduysanız, reklam içeren bu

e-postalardan ve mesajlardan kurtulmak için benim gibi epey uğraşmak

zorundasınız.

Bir yolla posta adresinizi ellerine geçirdiklerinde, bunları listeler halinde

şirketlere reklam yollama amaçlı pazarlıyorlar.

Bir şirketin listesinden ayrılırsanız, adresinizi bir başka gruba dahil ediyorlar ve

bunun önüne nasıl geçiliyor bir türlü bulamadım.

Görünen o ki, e-posta adresinizi zincir e-posta halkalarına kaptırdıktan sonra

kurtulmak çok zor.

Biraz araştırdım, aslında istem dışı toplu mail gönderimi yasak ve cezası var…

Ama elektronik posta adresinizi kimlerin, hangi listelerde pazarladığını bilemediğiniz

için size spam yollayanlarla tek tek uğraşmanız gerekiyor.

(6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanun

yönetmeliği: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-4.htm)

Eğer şikayetçi olacaksanız, önce karşı tarafa vazgeçme hakkını sunup, fırsat

tanımak zorundasınız. Sonrası ise yine bir sürü prosedür…

Hangisini seçerseniz artık! Kırk satır mı, kırk katır mı?

Sizin anlayacağınız, bu bir çıkmaz sokak…