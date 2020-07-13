Ayasofya, iktidarı kurtaracak mı?

Ülkemizin bin bir sorunu var. Bunlar yerinde duruyor, hatta büyüyor, boğazımızı sıkıyor ama olsun…

Ayasofya ibadete açıldı ya, siz ona bakın!

Aslında iyi oldu tabii ki… Hiç değilse, uzun yıllardan beri sakız gibi çiğnenen, yılan hikâyesi gibi uzatılan bir konunun sonuna gelmiş olduk.

İç ve dış sonuçları hep birlikte göreceğiz. Dilerim hayırlı olur.

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Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp yeniden camiye dönüştürülmesi, sürekli oy kaybeden AKP iktidarının siyasi bir kararıdır.

Şimdi dünya bu konuyu tartışıyor.

Yabancı basın tarafından yapılan yorumlar özetle şöyle:

“Ayasofya kararı, Türkiye'nin geleceği hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Türkiye laiklikten uzaklaşıp din devleti olma yolunda adımlar atıyor.

İnsanlığın ortak mirası ve barışın simgesi olan Ayasofya için alınan karar, bütün dinlere, barışa ve hoşgörüye darbe oldu.

AKP iktidarı kaybettiği oyları telafi etmek için Ayasofya'yı bir kampanya aracına dönüştürdü. Kendi hoşnutsuz taraftarlarının bir kısmından oy alamayacağı için panikteydi… Ekonomik ve siyasi çalkantılarla boğuşan iktidar, seçmen tabanını konsolide etmek için son şansı olan dini kullanıyor.”

Dış yorumlar genellikle böyle…

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Ben, Ayasofya kararı ile birlikte erken seçimin ayak seslerini duyar gibi oldum.

Gerçi AKP yönetimi hep bir ağızdan “Erken seçim filan yok. Biz zaten iktidarız. Neden seçime gidelim?” diyor ama tüm gelişmeler bunun doğru olmadığını gösteriyor.

Meral Akşener'in “Seçim öbür bahar değil, daha yakın” sözüne katılıyorum.

Türkiye ekonomide, işsizlikte, hukukun üstünlüğü ve adalette kırık not almış durumda…

İnsanlarımızın hayal kırıklığı, gençlerimizin umutsuzluğu tavan yaptı.

Anketlere göre, AKP ve küçük ortağı MHP'nin oy kaybı devam ediyor. Bunlar daha fazla kayba uğramadan, Ayasofya olayının dinci tabanda yarattığı rüzgârdan faydalanmak için seçime gidebilir.

AKP, “Ayasofya kozunu” tam zamanında kullandığını düşünüyor.

Peki, Ayasofya kararı bu iktidarı kurtarır mı? AKP-MHP iktidarını ayakta tutabilir mi?

Tabii ki bunu zaman gösterecek ama çok zor!

Demirel'in dediği gibi “Tencere her iktidarı götürür!”

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Din ve inançlar üzerinden siyaset yaparak seçim kazanmak artık zorlaştı. Çünkü yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar insanlarımızın kafasına balyoz gibi inince, yıllardır süren uyku döneminin sona ermeye başladığı görülüyor.

Siyasette dini kullanmak bu defa beklenen sonucu vermeyecek!

TEBESSÜM

Yaşasın, Ayasofya ibadete açıldı

Ayasofya'nın açılışı ile ilgili bir parodi internette dolaşıyor…

Adam, Almanya'daki yakınına telefon ediyor.

“Alo, Raif abi, selamünaleyküm… Müjdemi isterim…

Ayasofya ibadete açıldı abi… He he, nasıl?

Yok abi, hâlâ işsizlikle ilgili bir şey yok ama Ayasofya ibadete açıldı Raif abi…

Nasıl? Haa… Enflasyon hâlâ yüksek abi ama Ayasofya ibadete açıldı!

Yok abi yok… Barolarla ilgili olumlu bir şey yok ama Ayasofya ibadete açıldı!

Yok, gazeteciler hâlâ içeride yatıyor abi ama Ayasofya ibadete açıldı!

Açlık grevindekiler grevlerine devam ediyor, onda bir sıkıntı yok ama Ayasofya ibadete açıldı abi.

(3Y) yani Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar duruyor abi. Gelirsen üçünü de görebilirsin. Yoksulluk da var, yolsuzluk da var, yasaklar devam ediyor ama Ayasofya ibadete açıldı abi.

Alo… Alooo… Adam heyecandan telefonu kapattı yaa… Belli ki, bir an önce buraya gelmek istiyor garibim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kutsal şeylere yalnız elle değil, düşüncelerle bile dokunulmamalı. (Cicero)