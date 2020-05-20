Halimiz şaşkın ördek misali!

Şaşkın ördek, başı yerine kıçın kıçın suya dalarmış. Bizim birçok işimiz de buna benziyor.

Kamuoyunda tartışmalar devam ediyor.

Aklı başında herkes “Salgın hastanesi yapmak için koca İstanbul'da başka yer kalmadı da, bu nedenle mi Atatürk Havaalanı'nın milyar dolarlık pistleri tahrip edilip üzerine hastane inşaatı yapılıyor?” diye soruyor.

Atatürk Havaalanı'nın tahrip edilmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyen E. Albay Tahsin Ataizi, E. Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş ve THY Kaptan pilotu Erol Toramanoğlu'nun görüş, bilgi ve düşüncelerini alarak bana bir mektup gönderdi.

“Bu milletin parasıyla yapılan milyarlarca dolar değerindeki Atatürk Havaalanı'nın yok edilme çalışmalarının dünyanın en büyük hatası” olduğunu belirten Tahsin Albay iki önemli havacı ile birlikte kendi görüşlerini şöyle özetliyor:

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– Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin üzerine yapılan hastane bahanesi ile önemli bir tesisten Atatürk'ün adı silinmek isteniyor.

– Askeri stratejik yönden (muhtemel bir savaş zamanı) çok büyük önem taşıyacak olan Atatürk Havaalanı'nın, ‘yedek meydan' olarak kullanılması bile düşünülmüyor. Bu fahiş bir hata!

– Rant uğruna, önce hastane, sonra postane, park, vs. denilip TOKİ-MOKİ inşaatlarının yapılacağı iddiası, düşünülmesi bile akıllara zarar ziyan, facia ve felakettir.

– Atatürk Havalimanı'na yapılmakta olan hastane ile ilgili gelişmeleri ve yapılan büyük yanlışlıkları içimiz sızlayarak takip ediyoruz.

– Dünyanın en geri toplumlarında bile böyle fahiş bir hatayı yapan yoktur diye düşünüyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır, aklımız almıyor!

– Koca ülkede inşaat yapılacak bir karış yer kalmasa bile bu çok değerli, güzelim pistleri harap etmek düşünülmemeliydi. Bu kimin aklına geldi bilemiyoruz.

– Hastane için her türlü imkânı olan, sağlıkçılar için otel, ulaşım için metro, binlerce araç için otopark, her türlü kullanıma hazır insani ihtiyaçlar, uçuşlar için trilyonluk tesisler, uçakların iniş ve kalkışı için en uygun imkânlar ve meteorolojik şartlar, daha nice imkânlara haiz milli bir serveti yok etmek nasıl bir akıldır?

– Yeşilköy'deki Atatürk Havaalanı'nın çok değerli üç pistinin ‘teker koyma' noktalarını kazarak neyin öcünü almaya çalışıyorlar? Bunların kamuoyuna izah edilmesi gerekir!



Muhteşem bir öngörü!

Ülkemizde vicdanı olan herkes Mustafa Kemal Atatürk'e şükran duyuyor.

Atatürk'ün her sözünden bir ders çıkartmak, her cümlesinden bir şey öğrenmek gerekiyor.

Şu anda korona salgını var. Bu hastalık aylar önce ilk defa Çin'de görüldü. Çok uzak bir ülkeydi ama kısa zamanda her yanımızı sardı.

Büyük Atatürk bu tür olayların meydana gelebileceğini çok önceden görmüş ve şunları söylemişti:

“En uzakta zannettiğimiz bir olayın bir gün bize temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir organı saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün organlar etkilenir. (Atatürk-17 Mart 1937)Bugün yaşadığımız olay nedir? Çin'de çıkan bir virüs dünyayı esir aldı. En uzakta zannettiğimiz bir olay Atatürk'ün dediği gibi geldi her yeri sardı! Büyük Ata'nın 84 yıl önce söylediği sözler gerçekleşti.

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Tarihçilere göre:



“Atatürk'le kimse kendimi mukayese edemez. Bir kıyaslama yapılabilmesi için Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra dört bir yanı emperyalist devletler tarafından işgal edilmiş olan yokluk içindeki bir ülkeden, mucizevi bir kurtuluş savaşı vererek galip çıkıp bağımsız bir devlet kurması gerekir. Ancak o zaman kimin başarılı olduğuna dair bir kıyaslama yapılabilir.”

GÜNÜN SÖZÜ

Kim ne derse desin gerçek yürür ve yürüyen gerçeği hiç kimse durduramaz!