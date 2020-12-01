Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ne diyordu?

“Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz!”

Yetki verildi, ne oldu?

Sonucu gördük!

Her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz!

Enflasyon da yükseldi, faizler de…

İşsizlik de arttı, sıkıntılar da…

Devletin bütçe açığı da büyüdü, döviz açığı da…

Zaten hukuka, adalete, geleceğe güven azalmıştı şimdi neredeyse yok mesabesine (derecesine) indi.

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“Hukukta, yargıda, ekonomide reform yapacağız” demekle işler düzelmiyor.

Bugüne kadar çok sayıda reform yapıldı da ne oldu? Ülke hâlâ patinaj yapıyor!

İçte de, dışta da sıkıştık kaldık!

Yurt dışından, elin yabancısından, çok yüksek faizle borç para arayan bir ülke haline geldik.

Dünya faiz ortalamasının yaklaşık 10 kat üstünde faiz vermemize rağmen kimse bize borç vermeye yanaşmıyor. Neden? Aşırı derecede güven kaybettiğimiz için…

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Erdoğan'ın “2023 hedefimiz, kişi başına 25 bin dolar” dediği günlerde (2011 yılında) kişi başına milli gelirimiz 10 bin 761 dolardı.

O günden bu yana ileriye değil, gerisin geriye gittik!

Bugün kişi başına milli gelirimiz 7 bin dolar civarında… Yani, kişi başına yaklaşık 3700 dolar daha fakirleştik!

2023'te 25 bin dolar hedefi masallardaki Kaf Dağı'nın arkası kadar uzak kaldı!

O günlerde 1,5 lira civarında olan dolar, bugün 8 liraya dayandı!

Yoksullukta 2004 yılından bile geriye düştük!

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Hani “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” gelince şaha kalkacaktık? Hani ekonomimiz kanatlanıp uçacaktı?

Kalkınmak için ülkemizde üretimin artması gerekiyor. Oysa… Yatırımcı ürktü, üretim durdu, işsizlik arttı ve herkes perişan oldu…

Biz ulus olarak bu kadar yoksulluğu hak ediyor muyuz?

Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir sistemle (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile) yönetiliyoruz.

Uzun söze gerek yok! Bu sistemin ülkeye yarar getirmediği apaçık ortada…

Bir an önce makas değiştirip Parlamenter Sistem'e dönmek ülkemizin hayrına olur!

Sağlık Bakanı bu ayıba nasıl katlanıyor?

Şu halimize bakın… Korona değil, grip aşısı bile olamıyoruz!

Her yıl düzenli olarak grip aşısı yaptıran vatandaşlar, parasını verip bu yıl da aşı olmak istiyorlar ama eczanelerde grip aşısı yok!

Eczacılar “Aşı Sağlık Ocakları'nda var!” diyorlar fakat orada da aşı olamıyorsunuz.

Sağlık Bakanlığı, daha doğrusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Kimin aşı olacağına ben karar veririm” diyor, iyi mi?

Şu hale bakın! Basit bir grip aşısı bu… Afganistan'da mıyız? Uganda'da mıyız? Neredeyiz? Oralarda bile grip aşısı var, bizde yok!

Sağlık Bakanı Koca Bey bunun ayıbına nasıl katlanıyor?

Anlaşılan devletin kasasında para kalmadığı için yeterli sayıda aşı ithal edilememiş…

Yazık! Milletin ödediği vergilere ne oldu?

TEBESSÜM

“Ateş ile barut”

Temel, denizde yüzen genç kıza doğru birkaç kulaç atınca kız:

“Bana yaklaşmayın lütfen!” diye bağırır.

Temel durur, kıza merakla bakarak “Neden?” diye sorar. Genç kız:

“Ateşle barut bir arada olmaz!” deyince Temel:

“Sen hiç merak etme kızım” der “Nasıl olsa sudayız. Islak barut patlamaz!”

GÜNÜN SÖZÜ

Söyleyecek yalan bulamayanların son çaresi gerçektir!