İlim ve zulüm!

Goebbels'e sormuşlar:

“İktidar nedir?”

“Düşman yaratmaktır!” demiş.

İkinci Ramses'e gitmişler:

“En büyük piramit hangisi?” demişler.

“Kibrimizdir!” demiş.

Bilge Platon'a sormuşlar:

“Devlet nasıl yönetilir?” diye…

“Ya ilimle ya zulümle” demiş…

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65 yaş üstü yurttaşlara uygulanan ev hapsini eleştiren bir okurum yolladı yukarıdaki mesajı…

“İki aya yakın bir süredir ev hapsindeyiz. Bu bir devlet zulmüdür!” diyor…

Neyse ki bugün 65 yaş üstü vatandaşlara saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkma izni var…

Sıcaklar bastırdı. Güneşin etrafı kavurduğu bir havada dışarı çıkmak yaşlılar için riskli olabilir ama “Çok bunaldık. Ölsek de sokağa çıkacağız” diyenler çok…

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İhtiyarlık tehlikeli bir derttir. Yaşlılık yalnızlıktır. Fakat her yaşlı ihtiyar mıdır? Hayır!

İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün, ihtiyarlar.

Yani insan kendini ihtiyar hissediyorsa ihtiyardır.

Kalbin yaşı yoktur. Kalp yaşı hiç değişmez.

Kadınlar arasında çirkin olmadığı gibi, erkekler arasında da ihtiyar yoktur.

Şair ne demiş?

“Başımla gönlümü edemedim eş,

Biri yüz yaşında, biri yirmi beş.”

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Eski Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu, bugün kısa süreli de olsa özgür dolaşacağı için memnuniyetini belirttikten sonra:

“Biz 65 yaş üstü kişiler iki aya yakın zamandır evde hapisiz. Halbuki AVM'ler açıldı. ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?' denilmez mi buna? En çok merak ettiğim şey, acaba dünyanın herhangi bir ülkesinde yalnız ‘65 yaş üstü sokağa çıkamaz' uygulaması var mı? Bizlere yapılan bu zulüm bitmeli!” diyor.

Bu arada “Bize bu zulmü reva görenlere oyumuzu değil, günahımızı bile vermeyeceğiz” diyenler çoğunlukta…

65 yaş üstünün vergi sorunu!

Gazeteci arkadaşım Ertuğ Karakullukçu:

“Yasaklı 65 yaş üstü, gelir ve emlak vergilerini nasıl ödesin?” diye sordu ve devam etti:

“Diyelim ki bir vatandaşın evi, dairesi var. Kirada da bir konuta sahip. Gelir ve emlak vergilerini nasıl ödeyecek? Devlet bunu düşünmüyor mu? Belediyelerin paraya ihtiyacı yok mu?

‘Vergiler internetten ödensin' diyorlar. Herkes internet mi kullanıyor?

Her yaşlı kişinin işini gördürecek bir yakını ya da yardımcısı mı var?

Herkes bilgisayarda beyanname dolduracak kadar bilgi ve beceri sahibi mi?

Vergi mükellefi olan yaşlı vatandaşların gözleri, rakamları net seçebiliyor mu? Vergiden düşebileceği belgeleri nasıl ibraz edecekler? Sorun üstüne sorun.

Emlak Vergisi mükelleflerinin çoğu 65 yaş üstü. Belediyeler hiç oralı değil.

Tek çözüm yolu, 65 yaş üstü yurttaşlara hafta arası, tüm resmi dairelerin açık olduğu günlerde izin vermektir. Vergi ödemek, doktoruna gitmek gibi önemli ihtiyaçlarını görebilsinler.”

TEBESSÜM

Üç büyük özellik!

Derler ki; Tanrı insana üç özellik vermiş:

1) Dürüstlük,

2) Akıl,

3) İrade.

Bu üç özelliğin hepsi kimde var? Tarih boyunca Tanrı zaman zaman gördüğümüz bir-iki istisna dışında, hiç kimseye iki özellikten fazlasını vermemiş…

– Eğer dürüst ve akıllı iseniz, siyasetçi değilsiniz.

– Eğer dürüst ve siyasetçiyseniz, akıllı değilsiniz.

– Eğer akıllı ve siyasetçiyseniz, dürüst değilsiniz.

Gelin bu denklemi çözün bakalım.

Tam bir bilmece değil mi?

Tüm dünyada insanlar, günün birinde, üç özelliğe de sahip istisnaî bir insanı bulup onu politikaya soyundurarak, ülkelerini kurtarabilirler. Umut bu! Yoksa mevcutlarla dünyada işler iyi yürüyecek gibi değil!

GÜNÜN SÖZÜ

İntikamların en iyisi aşağılık düşmanın gibi olmamaktır!