“İşte FETÖ’nün siyasi ayağı!”

“FETÖ'nün siyasi ayağı” denilince AKP'nin tüyleri diken diken oluyor, kimyası bozuluyor!

FETÖ ile mücadele ciddi bir iştir ama ne yazık ki iktidar, bu örgütün siyasi ayağının üstüne gitmiyor ya da gidemiyor!

SÖZCÜ mensupları gibi suçsuz birçok kişi uydurma iddialarla FETÖ'cü diye mahkûm edilirken, gerçek FETÖ'cülere âdeta kol-kanat gerilmesi hazin bir olaydır.

FETÖ: Orduya… Polise… Yargıya… Baroya… Üniversiteye… Hastaneye… Medyaya… Sanayiye… Ekonomiye… İthalata… İhracata… Havaya suya… her yere girdi ama bir AKP'ye girmedi, öyle mi?

Türkiye'deki bütün kurumlara sızan FETÖ'nün yalnız siyasete girmediğine inanan olur mu?

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26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Erdoğan Aktaş'ın “Haber Global Eşit Ağırlık” programında konuştu.

Emekli Orgeneral'in açıklamaları müthiş!

Başbuğ “FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkâr olur. Bunu yargının ortaya çıkartması için siyasi iradenin ağırlığını koyması lâzım!” dedi ve ekledi:

“26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı, 26 Haziran'a bağlayan gece yarısı oluyor.

Yasadan kimsenin haberi yok. Biz bundan 26 Haziran sabahı haberdar oluyoruz.

Bahsedilen yasa teklifi, askeri şahıslar, askeri mahalde işlediği suçlar dahil, özel yetkili mahkemelerde yargılanacak.

Bu bir kere Anayasa'ya aykırı. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili… Bu konu araştırılsın, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkar!”

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E. Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamaları, net olarak FETÖ'nün siyasi ayağını gösteriyor.

Başbuğ'un suçladığı ve yasa değişikliği önerisinde imzası olan AKP milletvekillerini araştırdık, şu isimler ortaya çıktı:

Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylani, Ahmet Aydın, Müfit Yetkin, Yahya Doğan.

Yasa değişikliğine onay verenler:

* Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Ahmet İyimaya,

* Adalet Bakanı Sadullah Ergin.

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26'ncı Genelkurmay Başkanı Başbuğ, bu yasadan sonra “Silahlı Terör Örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla tutuklanıyor ve 26 ay hapiste kaldıktan sonra suçsuzluğu anlaşılıyor.

Şimdi siyasal iktidar bakalım bu vahim iddianın üzerinde durup soruşturma yaptıracak mı? Yoksa yine siyasi ayağın üstünü örtmeye mi çalışacak?

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FETÖ'nün siyasi ayağı yıllardır tartışılıyor. 15 Ekim 2016 günü o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım:

“Meydan okuyorum, AKP'de FETÖ'cü yok. Bizimle (AKP ile) ilgili bir algı operasyonu yapılıyor. Sanki FETÖ'cü varmış da temizlenmiyormuş diye… Böyle bir şey yok! Bu bir tuzak!” demişti.

Şimdi, Emekli Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasına ne buyuruyor acaba?

İlker Başbuğ'un şu sözleri de çok önemli:

“Bugün bize, yarın size!”

TEBESSÜM

Trump ve akıl hastası!

ABD Başkanı Trump, uçuk kararlarıyla dünyada gündem yaratıyor ve hemen her ülkede onun hakkında eleştiriler yapılıyor, karikatürler çiziliyor, fıkralar anlatılıyor.

İsrail-Filistin sorununun çözümü diye aldığı son kararıyla büyük tepkiler toplayan Trump, açılışını yaptığı akıl hastanesinde dolaşıyormuş. Hastalardan birinin kendisine çok dikkatli baktığını görünce sormuş:

“Hayrola, beni tanımadın mı?”

“Hayır, tanımadım, kimsin sen?”

Trump “Ben dünyaya hükmeden ABD Başkanı'yım!” demiş.

Akıl hastası gülmüş:

“Ben de böyle başlamıştım, sonra buraya getirdiler beni!”

GÜNÜN SÖZÜ

İhtilallerin ve bütün kötülüklerin anası açlık ve yoksulluktur.