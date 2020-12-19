Son kale SÖZCÜ yıkılmak isteniyor!

Günümüzde Türk basının en az yüzde 90'ı iktidar yandaşıdır. Bunların bir bölümü, yandaştan da öteye tam birer yalakadır ve göbeklerinden bağlı oldukları iktidarın beslemeleridir!

Yaşanan haksızlıkları herkes görüyor. Ülkemizde adaletin “a”sının bile kalmadığını bilmeyen yok.

Bugün, iktidarın SÖZCÜ'ye yaptığı haksızlık ve adaletsizlikten söz edip okurlarımla dertleşmek istedim.

SÖZCÜ Atatürk ilkelerinin ve Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin son kalelerinden biridir ve ne yazık ki bu kale de yıkılmak isteniyor!

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Böyle hukuksuzluklar sürdükçe, ülke olarak hiç bir zaman düzlüğe çıkamayız!

İktidar partisini temsil eden kurum ve kuruluşlar, patronlarına yaranmak için her türlü haksızlığı, her türlü adaletsizliği yaparken, iktidarın “Reformdan” bahsetmesi hem acıklı, hem komik bir hikâyeden öteye gitmez!

Bu kafalar asla reform yapamaz! Sadece reform görüntüsü verip “illüzyon” yaparlar!

“İllüzyon” kavramı, bildiğiniz gibi, inanılmaz sihirbazlık şovlarında kendisini gösterir. Akıl sınırlarını zorlayan ve hep nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılan gösterilerin temel anahtarı illüzyondur. Yani yanılsama ve gözbağı!

İşte iktidarın yaptığı budur!

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Türkiye'nin en çok vergi ödeyen gazetesi SÖZCÜ'ye 2018 yılı için sudan bahanelerle 14 milyon 500 bin lira haksız vergi cezası kesildi.

Oysa SÖZCÜ, diğer bütün gazetelere örnek olacak şekilde dürüst bir vergi şampiyonu…

Devlet teşekkür edeceği yerde ceza kesiyor!

Adalet ve vicdan bunun neresinde?

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SÖZCÜ'ye bu ilk ceza değil…

SÖZCÜ'nün başına gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi! Neden?

Maksat yıldırmak, korkutmak, sindirmek!

İktidar “Vatandaşın hakkını korumak için iktidarı eleştirmek sizin neyinize? Oturun oturduğunuz yerde, halt etmeyin!” demek istiyor.

Niyetler ve uygulamalar hiçbir uygar ülkeye yakışmayacak kadar kötü, hukuk dışı ve adaletsiz!

■ FETO'un baş düşmanı olan ve yıllardır FETO ile amansızca mücadele eden SÖZCÜ'ye “FETÖ'cü çamuru” attılar…

■ Genel Yayın Müdürümüz başta olmak üzere, bazı yazar ve yöneticilerimize hapis cezası verdiler…

■ SÖZCÜ'nün sahibine, hiçbir geçerli delil, tanık, belge olmadığı halde “FETO'cu” olduğu iddiasıyla dava açtılar…

■ SÖZCÜ'yü ekonomik darboğaza sokmak için devletin resmi ilanlarını kesip bunu bir cezalandırma ve tehdit aracı olarak kullandılar.

■ Satmayan, okunmayan, tirajları yerlerde sürünen yandaş gazetelere kamu ilanlarını yağdırıp onları devlet parasıyla beslerken, en çok satan ve en çok okunan SÖZCÜ'yü ekonomik olarak boğmak istediler!

■ SÖZCÜ TV için Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK'e yapılan başvuru aylardır, yasa ve teamüllere aykırı bir şekilde, bekletiliyor. Bu yetmiyormuş gibi, yayına başlamadığı halde SÖZCÜ TV'ye ‘logo cezası' vermek gibi bir garabette bulundular.

■ SÖZCÜ'nün yayıncısı Estetik Yayıncılık ile baskı işlerini yapan matbaaların sahibi Çağdaş Yayıncılık 2018'de 6.6 milyon, 2019'da 10.5 milyon lira vergi ödeyerek yazılı basında birinci oldu ama yine de keyfi, haksız ve hukuksuz cezadan kurtulamadı!

■ Bu arada iktidar yandaşı gazetelerin birçoğu zarar göstererek hiç vergi ödemedi. Vergiciler onlara sessiz!

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Baskılar haksız ve adaletsiz! Fakat ne yaparlarsa yapsınlar SÖZCÜ kimseye boyun eğmeyecek, vatandaşın hak ve hukukunu savunmaya devam edecek.

SÖZCÜ gücünü okurlarından alıyor.

Okurların desteği SÖZCÜ'yü dimdik ayakta tutuyor.

Ulus olarak hak ve adalete son derece ihtiyacımız var.

Hz. Muhammed'in şu ünlü sözü tüm yöneticilerin kulağına küpe olmalıdır:

“Kâfirlerin iktidarı bile, eğer âdil ise, sürebilir. Ama müminlerin iktidarı, eğer adaletsiz ise, mutlaka yok olur!”

GÜNÜN SÖZÜ

Şeytan kötü olduğu için değil, tabiatı öyle olduğu için aldatır!