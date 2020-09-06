“Yaşayan ölüler haline geldik!”

Hazin bir mektup aldım… Yaşının 65'in üstünde olduğunu belirten okurumuz:

“Vatandaş olmaktan utandım. Yaşlı vatandaş olmaktan ise daha çok utandım” diyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'na sesleniyor:

“Nedir bize yaptığınız bu eziyet? Ne kadar süreceği belli olmayan salgını bahane ederek özgürlüklerimiz elimizden alındı. Bu durum Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır, yasalara göre suçtur!

– Sokağa kısıtlı çıkabiliyoruz…

– İzin almadan yolculuk yapamıyoruz…

– Yalnızken araba kullanamıyoruz…

– Gittiğimiz yerde en az bir ay kalmak zorunda bırakılıyoruz…

– Bazı ahlâksız marketler, Sağlık Bakanı'na güvenerek, kapılarına “65 yaş üstü giremez!” diye utanmazca uyarılar asıyor.

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Unutmayın! Türkiye dahil, dünyayı idare edenler, milyonlara yön verenler 65 yaş üstü siyasetçiler, devlet adamları… Koskoca dünya bunlara emanet ediliyor, bizlere ise çocuk muamelesi yapılıyor, anayasal haklarımız gasp ediliyor!

65 yaş üstüne getirilen yasaklar, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Fakat ülkemizde yasalar işlemiyor! Anayasaya-babayasaya kimsenin saygısı yok!

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Salgında en çok yaşlılar ölüyormuş da, yaşlıları çok seviyorlarmış da, koruyacaklarmış da… Tam bir palavra! Hiçbir medeni ülkede böyle bir uygulama yok… Dünyanın en akıllısı siz misiniz?

Evet, yaşlılık bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor, yalnız korona salgınında değil, bütün hastalıklarda yaşlıların ölme oranı daha fazla… Bundan doğal ne olabilir? Tabiatın kanunu bu… Fakat…

Bizler yaşarken ölü muamelesi görmek istemiyoruz. Yasal haklarımızı kullanma becerisine sahip değilmişiz gibi bizleri dışlamaktan vazgeçin!

Salgında başarısız oldunuz… Vaka sayıları ve ölümler hızla artıyor… Bu, 65 yaş üstünün değil, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu olarak sizin kabahatiniz, sizin beceriksizliğiniz!

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Koronavirüs salgını hızla artıyor. Neden?

Otobüs, uçak, alışveriş merkezleri, restoranlar, oteller, düğünler, dernekler, herkesi, her şeyi serbest bıraktınız, yalnız 65 yaş üstüne (suçlularmış gibi) yasaklarla zulmettiniz.

İş yerlerinde, taşıtlarda, sokaklarda, çarşıda-pazarda maske, temizlik ve mesafe kurallarını denetleyin, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu önleyin.

Biz bu ülkenin eşit ve reşit yurttaşlarıyız.

Çağ dışı ve ne işe yaradığı belirsiz yasaklardan, polis ve ceza tehdidinden vazgeçin, ayrımcı uygulamaları bırakıp herkese eşit davranın, nefretimizi arttırmayın! Bizlere ‘Türkiye'de yaşlı olacağına öl' dedirtmeyin!”

TEBESSÜM

Kazıkçı mı, uyanık mı?

Ülkenin birinde önemli bir bakanlığın kapısı bozulmuş. Tamiri için yasa gereği iki marangoz çağırıp ihale açmak gerekiyor.

İki marangozu davet edip fiyat araştırması yapıyorlar. Görevli kişi birinci marangoza soruyor:

“Böyle bir kapıyı kaça yaparsın?”

“500 dolara yaparım.”

Görevli kişi, ikinci marangoza dönüp ona da soruyor:

“Sen kaça yaparsın?”

“2500 dolara yaparım!” diyor ikinci marangoz…

Görevli şaşırıyor:

“Nasıl yani? Yahu bu adam 500 dolara yapıyor da sen nasıl 2500 dolar istiyorsun? Böyle kazık olur mu?”

“Öyle demeyin sayın efendim, bunu içeride sizinle özel olarak konuşalım.”

“Konuşalım bakalım…”

İçerideki odaya geçiyorlar. Uyanık marangoz izah ediyor:

“Muhterem efendim, 1000 dolar ben alacağım, 1000 dolar siz alacaksınız. 500 dolar da içerideki o marangoza verip kapıyı yaptıracağız.”

İhaleyi kinci marangoz kazanıyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Zorbalık ve baskı aslında zaman içinde sahibini yok eder!