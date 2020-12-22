Yılbaşı geliyor, sahte içkiye dikkat!

Bu ülke Koronavirüs belası ile mücadele ederken, bir yandan da “Sahte Alkol dehşeti” ile uğraşıyor.

Sahte alkolden son iki ayda 94 kişi öldü, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı. Bunlardan bir kısmının gözleri kör oldu!

Şimdi, yılbaşı geliyor. Yasaklar nedeniyle herkes yeni yıla evinde girecek.

Yılbaşı öncesi içki alışverişi yaparken, mutlaka güvenilir kuruluşları tercih etmelisiniz.

Daha ucuz diye internetten alkollü içki siparişi, yapmak, Rus ruleti oynamak gibi tehlikeli bir kumar olur!

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Her toplumda ahlâksızlar vardır. Fakat acı olan gerçek şu: Yaşadığımız acı olaylar bizim toplumumuzdaki ahlâksızlık oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor!

Sahtekârlar “Etil alkol” yerine daha ucuz olan “Metil alkol” kullanarak kaçak ve sahte içki imal ediyor.

İnsanlara rakı, votka, cin, vesaire diye yutturulan sahte içkilerdeki “Metil alkol” her canlı için bir zehirdir.

Metil alkol endüstride boya inceltici, otomobil antifrizi, teksir makinesi sıvısı, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılıyor.

Bu alkol, insanlar tarafından içilirse öldürücü olur. Öldüremediği kişileri de kör eder!

“Merdiven altı” tabir edilen kaçak işletmeler, metil alkolden ürettikleri sahte içkileri ucuz fiyata piyasaya sürerek cinayet işliyorlar!

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Bazı bilgisiz insanlarımızın, ucuz olduğu için tercih ettikleri sahte içkinin bir kadehi fazla hasar yaratmıyor ama…

3-4 kadeh metil alkol içerikli içki ölüme sebep oluyor! Öldüremezse, kör ediyor!

Yasalardaki boşluklar, sahte içki kaçakçılarını cesaretlendiriyor. Cezalar yetersiz!

Sahte içki imal edenlerin kasten adam öldürmek suçundan, cinayetten yargılanmaları gerekir.

Sahte içki imal edenlerle birlikte onların mallarını satarak ölümlere ortak olan dükkân, bakkal, market gibi işyerleri de bu cinayetlerden aynı derecede sorumludur.

O kadar yazılıp çizildiği, uyarılar yapıldığı halde bazı bilgisiz ve cahil kişiler, ucuza satılan sahte içkileri almaya devam ediyor!

Yılbaşı gecelerinde toplumda alkol daha fazla tüketilir. Aman dikkat!

Cezaevlerinde ileriyiz (!)

Hemen her alanda geriledik, demokrasi, hak ve özgürlüklerde, dünyada son sıralarda yer almaya başladık ama şampiyonluğa doğru hızla ilerlediğimiz bir konu var!

Sürekli cezaevi açıyoruz. Son 7 yılda 141 cezaevi daha açtık. Cezaevlerimizin toplam sayısı 355'e yükseldi!

Çıkarılan affa rağmen, cezaevleri nüfusunun 300 bine dayandığı görülüyor!

Ülkemizdeki tutuklu ve hükümlü sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10.1 daha artarak 291 bin 546'ya ulaştı. Müthiş bir rakam!

Tutuklu ve mahkûmların 72 bini hiç okuma-yazma bilmiyor.

Hırsızlıktan yaklaşık 45 bin 500 kişi, cinayetten 10.200 kişi, yaralama suçundan 37 bin 300 kişi, uyuşturucudan 21 bin 100 kişi yatıyor!

Cehalet ve ekonomik zorluklar maalesef suç oranını her geçen gün arttırıyor! Gidişat iç karartıcı!

TEBESSÜM

Eşeğin akıllısı…

Siyasetçinin biri köyleri gezerken, bağlı olduğu değirmeni döndüren bir eşek görmüş.

Yanındaki köylüye sormuş;

“Bu eşeğin boynundaki zil ne işe yarıyor?”

“Efendim, o zil sustuğunda eşeğin durduğunu anlıyorum. Müdahale edince tekrar harekete başlıyor” demiş köylü.

“Akıllıca” demiş siyasetçi ve sormuş:

“Peki eşek olduğu yerde durup başını sağa sola sallarsa nereden anlayacaksın durduğunu?”

Köylü:

“Anlayamam tabii ama” demiş “Sizin gibi akıllı eşek ne gezer buralarda?”

GÜNÜN SÖZÜ

Bin değil, on bin değil, yüz bin eşekten bir insan fikri çıkmaz!