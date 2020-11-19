TİSK Başkanı Akkol: Ekim ayından bu yana evden çalışmayı artırdık

Dünya Ekonomik Forumu'nun (DEF) örnek aldığı, MESS'in “akıllı filyasyon”, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karantidaki evlere yemek servisi uygulamaları Türkiye'de uygulanmalı.

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Geçtiğimiz nisan ayında Covid-19 vaka sayısı 3 binlere ulaşınca sokağa çıkma yasakları ilan edilmişti.

Üzerinden 8 ay geçti; “hasta sayısı” bu rakamlara ulaştı.

Vefatlar karantina yasaklarının kalktığı haziran ayından beri günbegün artıyor…

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Ünlü profesör Mehmet Ceyhan, İstanbul'da her 20 kişiden birinin, Ankara'da her 30 kişiden birinin koronavirüs olduğunu söylüyor.

Bu açıklamanın ne manaya geldiğini hepimiz çok iyi anlamanın ötesinde; kanlı canlı yaşıyoruz.

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Pandemide ikinci evreyi yaşayan Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da kısmi kapanmalar Türkiye'den önce ilan edildi.

Hiçbir ülke fabrikalara dokunmuyor…

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da “üretimi/ekonomiye” taraf, “sınırlı-sorumlu” kısıtlar ilan etti:

Akşam 8'den sonra evde olun.

Restoranlarda oturmayın ama orada çalışıyorsanız evden çıkabilirsiniz.

Akıllı Covid-19 icat etti mübarekler!..

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Sanayi çarkları, salgından nasıl etkileniyor?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı, aynı zamanda da Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol'a bu soruları sordum.

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TİSK'e bağlı işyerlerinde toplam 2 milyon kişi çalışıyor.

Koç Holding'te 95 binin üzerinde çalışan var.

Akkol bu kuruluşların aldığı önlemleri anlattı.

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Ülkedeki toplam vakaların yüzde 50'sinin İstanbul'da toplandığını biliyoruz. İkinci sırada Ankara geliyor.

Akkol; ekim ayı itibarıyla ofislerde çalışma oranını yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürdüklerini vurguluyor.

Mart-Haziran döneminde kapanan fabrikalarda, evlerine gönderilen çalışanlarına tam maaş vermeye devam ettiklerini de ekliyor.

Çoğunluğu işçi sendikalarına üye olan bu iş yerlerinde çalışanların özel sağlık sigortası da bulunuyor.

En kapsamlı önlem, “evden çalışma…”

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MESS üyeleri arasında yabancı yatırımcıların ağırlığı var.

Küresel rekabet zincirinde güçlenmeleri için karlarını çalışanları ile paylaşmak zorundalar…

Ucuz kredi de bu sanayicilere yarıyor. Sadece ihracatları değil, iç piyasa satışları da artıyor.

İktidar artan kârların toplumun sağlığına dönüşümünü sağlayan hiçbir politika üretmedi.

Yerel ve milli ekonomi, Çin mahsulü Covid-19'dan muaf olamıyor maalesef!

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Mansur Yavaş'ın karantinadaki vatandaşların evlerine yemek servisi başlatması, örnek bir halk sağlığı uygulaması.

Hem kendi ekosistemini yaratıyor, hem salgının yayılmasını önleyen bir araç kullanıyor, hem de karantinada ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

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Akkol, Dünya Ekonomik Forumu'nda (DEF) örnek gösterilen elektronik filyasyon çalışmasından söz ediyor.

Oturup Sağlık Bakanlığı'ndan filyasyon ekibi beklemiyorlar…

Her çalışanın 14 günlük temas verilerini toplayan, barkod sistemi geliştirmişler.

Toplulaşmanın olduğu; ulaşım, yemekhane veya üretim birimlerinde kimin-kiminle temas ettiğini izleyebiliyorlar.

Bu uygulamayı ilk Ford ve Arçelik fabrikaları deneyimlemiş, MESS de yaygınlaştırmış.

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DEF'nin pandemi ile mücadelede seçtiği örnek uygulamalarından bir diğeri de “denetim ve belgeleme” mekanizması…

Sanayi işletmeleri, kalite kontrollerinde olduğu gibi iş sağlığı koşulları açısından da Alman denetim ve belgelendirme firması TÜV SÜD sertifikası alıyor.

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Akkol, TİSK'in yaptığı son araştırmaya göre Covid-19 bulaşının yüzde 93'ünün; evde, toplu taşımada, sosyal ortamlarda ortaya çıktığını söylüyor.

İş yerlerinde Covid-19'a yakalanma oranı yalnızca yüzde 7 çıkmış.

Ülkede işsizlik artıyor ama Koç Holding'de son 9 ayda istihdamda yüzde 3 artış meydana gelmiş.

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Sanayinin kalbi organize sanayi bölgelerinde, Covid-19 hastası çalışan sayıları artıyor. İşletmelerde üretim zinciri kopuyor.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), iktidar; salgınla iyi mücadele örneklerinden ders almıyor.

Tabii devletin kasasında yoksula, çalışana, üretime aktaracak para kalmadı.

Onlar uçaklara, protokol araçlarına, saraylara, uçmadığımız havaalanlarına, gitmediğimiz yollara, ihale zengini 5-10 müteahhide gitti.

Sanayici de yarına çıkar mıyım diye bakıyor…