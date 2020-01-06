Anneye aylık bağlanması için muhtaçlık belgesi gerekiyor

Ordu mensubu olan kardeşim, izine geldiği memleketinde rahatsızlık geçirerek vefat etti. Kendisi anneme “Ana ben her yıl bana bir şey olursa sana da maaşımdan verilsin diye bildirimde bulunuyorum” diye söylüyormuş. SGK'ya dilekçe yazarak rahmetli kardeşimden maaş bağlanmasını istedik. Annemden muhtaçlık belgesi ve rahmetli babamdan kalan emekli maaşının (1.405 TL) belgesi istendi. Bunları tamamlayarak ilçe kaymakamlığına teslim ettik, bize soruşturma neticesini bildireceklerini söylediler. Annemin bu maaşı alabilmesi için böyle soruşturmalara gerek var mı? Kenan Aktoprak

Ölen Emekli Sandığı iştirakçisinin, Emekli Sandığı iştirakçisi olmayan dul ve muhtaç annesine aylık bağlanıyor. 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî ücretin net tutarından (2019'da 1.829,02 TL'den, 2020'de 2.103,98 TL'den) daha az aylık geliri olup, kendisini ve bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar muhtaç sayılıyorlar. Annenize aylık bağlanması için de muhtaçlık belgesi gerekiyor.

Bugünden tercih yapmanız gerekmiyor

Ağustos 1975 doğumluyum. 1 Ocak 1995 SSK girişliyim. 4421 prim günüm var ve bekârım. 5 senedir bulunduğumuz yerde iş imkânı olmadığından çalışmıyorum. Dışardan isteğe bağlı prim ödeme gücüm yok. Annem Bağ-Kur, babam SSK emeklisi. Allah gecinden versin, vefat ettiklerinde ben 58 yaşında emekliliğe yaştan hak kazandığımda alacağım maaş, yetim maaşına denk geliyor mu? Yani ikisini de alamayacağımdan, hangisi tercih edilir? Yoksa maaşımın yüksek olması için, illa prim günümü tamamlamam mı lazım? Elif Güzel

58 yaşında yaştan emekli olmanız için daha çok zaman var. Bu süreçte anne ve babanızın emekli aylıkları ile size bağlanacak emekli aylığının tutarı değişecektir. Dolayısıyla tercihinizi bugünden yapmanız gerekmiyor. Durum değerlendirmesini ve tercihinizi emekliliğiniz geldiğinde yapabilirsiniz.Allah gecinden versin, emekliliğe hak kazanacağınız tarihten önce anne veya babanızdan birinin vefatı halinde, çalışmıyor olmanız koşuluyla size yüzde 25 oranında aylık bağlanacaktır. Her ikisinin de vefatı halinde, anne ve babanızdan aylığa hak kazanırsınız. Bu durumda aylık bağlama oranı yüzde 50 olur, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olanın yarısı bağlanır. Emekliliğe hak kazandığınız tarihte biri veya her ikisi de sağ olursa sonuçlar farklı olacaktır.

Yurtdışında çalışsa da oğlunuza aylık bağlanır

Oğlum 11 Kasım 1968 doğumlu. Önce 27 Eylül 1988'de Bağ-Kur başladı, 5 yıl 3 ay 4 gün. 4 Ağustos 1995'te 15 gün SSK, sonra isteğe bağlıya geçildi, 2006 Şubat'a kadar ödendi. 11 Kasım 2019'da 5450 günle emekli olacak dendi. Amerika'da serbest çalışıyor. Türkiye'de emekli olabilecek mi, müracaat edelim mi? Aysel Akay

Verdiğiniz bilgilere göre, oğlunuzun prim ödemelerinin tamamı 2008 Ekim ayı öncesine ait. Bu durumda, emeklilik başvurusu 2008 Ekim ayından sonra olsa da kendisine sadece 2008 Ekim ayından önceki yurtiçi çalışmalarına göre aylık bağlanacağından, Amerika'da çalışıyor olması, emekli aylığı bağlanmasına engel değil. Sigorta başlangıç tarihine göre emekliliği için tabi olduğu 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 51 yaş şartlarını sağlamış olduğundan, emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.