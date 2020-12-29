Avantajlı borçlanma için son üç gün!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi doğrudan olmak üzere tüm ücretlileri ilgilendiren asgari ücret, 2021 yılı için brüt 3.577,50 lira olarak belirlendi.

1 Ocak'tan itibaren tüm yıl boyunca uygulanacak olan asgari ücret, sadece ücretlileri ve bunların işverenlerini etkilemeyecek. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında birçok parametre de değişecek. Değişecek parametrelerden biri de borçlanma primleri.

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak, başta doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması olmak üzere borçlanma primleri yılbaşından itibaren yüzde 21.56 oranında artacak.

Borçlanma primleri, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalı veya hak sahibi tarfından belirlenen kazanç üzerinden hesaplanıyor.

Sigorta primine esas kazanç sınırlarının tespitinde de asgari ücret esas alınıyor.

Alt sınır, asgari ücret; üst sınır ise asgari ücretin 7.5 katı.

Yeni asgari ücrete göre, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren prime esas kazancın;

– Alt sınırı günlük 119,25; aylık 3.577,50 TL,

– Üst sınırı ise günlük 894,38; aylık 26.831,40 TL olacak.

ÇOCUK BAŞINA 4.870 LİRA ARTIŞ

Doğum borçlanmasına ilişkin primler, sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 oranında hesaplanıyor.

Yeni yılda borçlanılacak her bir gün için ödenecek en az prim tutarı yüzde 21,56 oranında artışla, 31,39 TL'den 38,16 TL'ye çıkıyor. Buna göre, bir çocuk için yapılacak iki yıllık (720 günlük) borçlanma karşılığı ödenecek tutar, 4.873 TL artışla, 22.602 TL'den 27.475 TL'ye yükselecek.

Tablodan da görüleceği üzere, yeni yılda doğum borçlanması yapacak anneler, bir çocuk için 4.873 TL, iki çocuk için 9.746 TL, üç çocuk için 14.618 TL daha fazla para ödeyecek.

YURTDIŞI BORÇLANMASI

Yurtdışında geçen çalışma ve ev kadınlığı sürelerinin borçlanılmasında da prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere sigortalı veya hak sahibi tarafından belirlenen kazanç tutarı esas alınyor. Seçilen kazanç tutarı üzerinden, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılan başvurularda yüzde 45 oranında prim ödeniyor.

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak, yurtdışı borçlanma primleri de 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 21,56 oranında artacak. Tablodan da görüleceği üzere, yıl sonuna kadar 15.892 TL olan bir yıllık borçlanma bedeli, yeni yılda 19.318 TL'ye yükselecek.

SON ÜÇ GÜN

Borçlanma primlerinin hesabında, borçlanma başvurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan prime esas kazanç tutarları dikkate alınıyor.

Bu bağlamda, mevcut asgari ücret üzerinden borçlanarak avantaj sağlamak için son üç gün! 31 Aralık 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar alt sınır üzerinden yapılacak başvurularda borçlanma primleri 2.943 lira olan mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

Tablodan da görüleceği üzere, doğum borçlanması için yıl sonuna kadar başvuran anneler, bir çocuk için 4.873, iki çocuk için 9.746, üç çocuk için 14.618 lira daha az para ödeyecek. Benzer avantaj, yıl sonuna kadar yapılacak askerlik ve yurtdışı borçlanma başvurularında da söz konusu olacak.

Hesaplanan borcun, yurtdışı borçlanması dışındaki borçlanmalarda tebliğ tarihinden itibaren bir ay, yurtdışı borçlanmasında ise üç ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.