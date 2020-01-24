Emekli aylığımın düşmemesi için ne yapabilirim?

31 Ağustos 1970 doğumluyum. İlk SSK girişim 1 Eylül 1989 olup, toplam 6545 gün prim ödemem var. Emekli olmak için 51 yaşı bekliyorum. Yaklaşık 16 aydır işsizim. Emekli aylığı bağlanırken son 7 seneye bakıldığını, bağlanan emekli aylığının yüksek olması için özellikle son 3 yıla bakıldığını okudum. Buna göre, yaş dolana kadar iş bulamazsam bağlanacak emekli maaşımda azalma ne kadar olur? Düşük maaş bağlanmasını engellemek için ne yapabilirim? Şiar Emirdağ

Okuduğunuz bilgiler biraz yanlış, biraz eksik, biraz da bayatlamış bilgiler. Bu da internetin bilgi çöplüğüne dönmüş olmasından kaynaklanıyor.

Emekli aylığı bağlanırken son 7 yıla bakılması, birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödenmiş olması durumunda emeklilik statüsünün belirlenmesi ile ilgili. Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödenmiş ise son 7 yıllık prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında ise o sigortalılık statüsünden emekli olunuyor.

Emekli aylığının hesabında ise belirli bir dönemin değil, tüm sigortalılık süresince üzerinden prim ödenen prime esas kazanç tutarları dikkate alınıyor. Son 5 yılın prime esas kazanç tutarlarına 2000 yılı öncesinde bakılıyordu. Şimdi de sadece 2000 öncesi kısmi aylığın hesabında bakılıyor. Emeklilik yaşınız dolana kadar çalışmaz ve prim ödemeniz olmaz ise bugün için bağlanacak emekli aylığınızda azalma olmaz.