Nisan ayında başvuran ikramiye alabilecek!

Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin “Ramazan Bayramı ikramiyeleri”nin ödeme tarihleri, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi kapsamında öne çekilmişti.

SSK'lıların ödemeleri 7-10 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Bağ-Kur'lular ile Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ise bugün hesaplarında olacak.

Ödemenin öne çekilmesi nedeniyle, aylık bağlanması için SGK'ya başvurmuş olmakla birlikte emekli, dul ve yetim aylığı henüz bağlanmamış olanların Ramazan Bayramı ikramiyesini alıp alamayacakları merak ediliyor.

Örneğin, bir okurum, “10 Nisan 2020 tarihinde emeklilik başvurusunda bulunduğunu” belirtip, “Eğer salgın olmasaydı sanırım ilk maaşımı Ramazan Bayramı tarihi olan 24 Mayıs 2020'den önce almış olup, emekli ikramiyesine de hak kazanmış olacaktım. Salgından ötürü ikramiyeler öne çekildi. Bu durumda da ben ikramiyemi alamıyorum. İkramiyeyi ilk maaşımı aldıktan sonra talep etme hakkım olabilir mi? Eğer olursa da nereye, nasıl başvuru yapmalıyım?” diye sormuş.

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Sorunun nedeni, önceki dönemlerde ikramiye ödemesinin, “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir ve aylık almakta olanlara yapılıyor olması. Diğer bir deyişle ikramiye ödemesi için, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan aylık alıyor olma şartı aranıyordu.

Emekli aylığı da, başvuru tarihini izleyen aybaşından; dul ve yetim aylığı ise sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılıyor.

Buna göre de Nisan ayında emeklilik ya da ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanması için başvuruda bulunan kişiye aylığı Mayıs ayında bağlanacak olup, ikramiye ödemesinin yapılacağı Nisan ayında aylık alıyor olma şartını sağlayamayacağından ikramiye ödenmeyecekti.

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Uygulama değişti!

2020 Mart ayında yapılan yasa değişikliği ile ikramiye ödemesi için aranan “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir veya aylık alıyor olma şartı, “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir veya aylık alıyor olma şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişikliğe göre, SGK'ca 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu ve ilgili mevzuat uyarıca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir ve aylık alma şartıyla, ikramiye ödemesi yapılacak.

Bu bağlamda, aylık bağlanması için başvurmuş olup da henüz aylığı bağlanmamış olanlar ile Nisan ayı sonuna kadar aylık bağlanması için başvuruda bulunanlar, Ramazan Bayramının içinde bulunduğu Mayıs ayından itibaren gelir veya aylık alıyor olacaklarından, bayram ikramiyelerini alabilecekler. Ancak ikramiyenin ödendiği tarihte ayıkları henüz bağlanmamış olacağından, ikramiyeleri daha sonra emekli, dul veya yetim aylıkları ile birlikte ödenecek.

10 Nisan'da emeklilik başvurusunda bulunan okurum da emekli aylığını bayramın içinde bulunduğu Mayıs ayından itibaren almaya başlayacağından, Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiyeye hak kazanacak. Ancak ikramiyesi daha sonra emekli aylığı ile birlikte ödenecek.