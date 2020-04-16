Şirket ortağı kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Şirket ortakları başka bir kurumda 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışırken kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi? Mehmet İçöz

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisinde işsizlik sigortası primi ödeyen kişi, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılıyor.

Kısa çalışma ödeneği de, kısa çalışma talebi uygun bulunan işyerlerinde kısa çalışma döneminde çalışılmayan süreler için, aranan şartları sağlayan işçiye (sigortalıya) 4447 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeyi ifade ediyor.

Şirket ortağı olmakla birlikte, 4/a kapsamında başka bir işyerinde çalışanlar işsizlik sigortasına da prim ödediklerinden, kısa çalışma uygulaması açısından da sigortalı sayılırlar. Bu bağlamda, şirket ortağı olmakla birlikte başka bir işyerinde 4/a kapsamında çalışanlardan prim günü ve hizmet sözleşmesi şartlarını sağlayanlar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler.

Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi?

1973 doğumluyum. SSK başlangıcım 1 Ekim 199?!, 345 günüm var. Bağ-Kur başlangıcım 1 Kasım 1996 olup, devam ediyor. 18 ay askerlik yaptım. Bağ-Kur'dan, askerlik borçlanması yapmazsam ne zaman, yaparsam ne zaman emekli olurum? Rumuz: Beşiktaşlı

Sigorta başlangıç tarihinizin son rakamı faksınızda çıkmamış. Ancak bu durum emeklilik şartlarınızın tespitine engel oluşturmuyor. Zira Bağ-Kur statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde sigorta başlangıç tarihi değil, 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim gün sayısı dikkate alınıyor.

Askerlik yaptığınız tarihi belirtmemişsiniz. Askerliğinizi 1 Kasım 1996 tarihinden önce yaptığınız varsayımıyla, Bağ-Kur statüsünden emeklilik için (askerlik borçlanması yapmazsanız) 25 tam yıl (9000 gün) prim günü ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. 9000 prim gününüz Kasım 2020'de, 55 yaşınız 2028'de dolar. 2028 yılında 55 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız. Askerlik sürenizin 530 gününü borçlanırsanız, emeklilik yaşınız 54'e iner, 9000 prim gününü de tamamlamış olursunuz. 54 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz.

Emekli çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?

Çalışan emekliyim. 14 yıldır bir firmada çalışıyorum. Kullanmadığım yıllık ücretli izinim olduğundan, salgın nedeniyle mecburi izine çıkarıldım. Kısa çalışma ödeneğinden emekliler de faydalanabiliyor mu? İzinim bittiğinde ben de faydalanabilecek miyim? Ayrıca tazminatımı nasıl alabilirim? Kendim çıktığımda alma hakkım olmuyor? Doğan Şahin

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet sözleşmesinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Emekli çalışanlar sosyal güvenlik destek primine tabi olup, işsizlik sigortası primi ödemediklerinden kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamıyorlar.

İzniniz bittiğinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız. Ancak çalıştığınız işyerinde bir haftadan fazla süreyle iş durdurulursa, iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.