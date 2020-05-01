Ücret desteği başvurunuzu işveren yapacak

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadığım için (son çalıştığım işyerinde 450 günü dolduramadığımdan) nakdi ücret desteği olan 1.177 TL için beni ücretsiz izine çıkaran işverenim mi başvuracak yoksa kendim mi İŞKUR'a başvurmalıyım? Sibel Çelik

İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlayamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların nakdi ücret desteği başvuruları, işverenleri tarafından yapılacak.

Diğer yandan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için gereken 450 günü son işyerinde tamamlamanız gerekmiyor. Son 3 yıl içinde 450 gün (farklı işyerlerinde olabilir) işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.

Ücretsiz izne çıkarılmanız haklı fesih hakkı vermez

Özel bir şirkette çalışmakta iken 24 Mart 2020 tarihinde kronik hastalığımdan dolayı işyeri hekimi tarafından idari izine ayrıldım. Nisan ayında ücretli iznim kullandırıldı, 25 Nisan'da ücretli iznim bitti. Sonrası için belirsiz bir durum var. Sorum şu; şirket beni ücretsiz izne ayırır ve hiçbir ücret ödemez ise haklı fesih hakkım doğar mı? Ümit Bıçakçı

17 Nisan 2020 tarihinde yapılan son düzenlemeye göre, işveren sizi 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabilir. Ücretsiz izin süresi için, adından da belli olduğu gibi işveren ücret ödemez. Ancak İŞKUR tarafından nakdi ücret desteği ödemesi yapılır. Yasa hükmüne göre de, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmanız size haklı nedene dayanarak iş sözleşmenizi fesih hakkı vermez.