Dünyayı heyecanlandıran aşı!..

İki Türk bilim insanı; Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyada umut ve sevinçle karşılanan bir başarıya imza atarak, insanları Covid-19'dan koruyacak aşıyı geliştirdiklerini açıkladılar.

Kendi şirketleri BioNTech bünyesinde geliştirdikleri ve ara sonuçlarda yüzde 90 oranında başarılı olduğu belirlenen bu aşıyla, insanlık ve bilim tarihine şimdiden adlarını yazdırdılar.

Ayrıca biz Türkler için de büyük gurur kaynağı oldular.

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Uluslararası ilaç devi Pfizer firmasıyla ortaklaşa üretilen aşının, bu ay içinde onay alması ve Almanya ile İngiltere'de aralık ayından itibaren kullanılmaya başlanması bekleniyor. İngiltere, her hafta 1 milyon olmak üzere 40 hafta süreyle isteyen herkesi aşılamayı planlıyor.

Her iki ülkede de aşının gerektirdiği ön hazırlıklar şimdiden başlamış durumda.

Çünkü üç hafta arayla iki kez uygulanacak aşının nakliye ve stoklanma süreçlerinde eksi 79 derecede korunması gerekiyor.

Bunun için şehirlerde özel aşı merkezleri inşa ediliyor.

“Özel” diyorum, zira ABD'de koronavirüs verilerinin toplandığı John Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi yetkililerinden Ames Adalja, soğuk zincir sisteminin sağlanmasının, aşının nakliyesinde en zorlayıcı aşama olduğunu söylüyor.

Dünyaca ünlü Mayo Clinic Hastanesi yöneticileri ise hastanelerinde bu aşıyı koruyacak ortamın henüz mevcut olmadığını belirtiyor.

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Türkiye'ye, iki Türk'ün tüm dünyada büyük heyecan yaratan başarısına ve aşıya nasıl bakıldığına gelince:

Bırakın Almanya ve İngiltere'de giderek yoğunlaşan hazırlıklara benzer çabaların sürdürülmesini, Prof. Uğur Şahin'in açıklamalarından, Sağlık Bakanlığı'nın henüz kendileriyle temasa bile geçmediği anlaşılıyor!

Uğur Şahin, 9 Kasım'daki açıklamasında “Türkiye için de Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirmemiz gerekecek. Bir protokol imzalandığı takdirde ocak-şubat-mart aylarında aşı dozlarını getirme imkanı doğacak. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu bildirdiği takdirde, Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz” diyor.

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Zamanında gereken planlama yapılmadığı için grip aşısını yeterli dozda getirtemeyen Sağlık Bakanlığı'nın, birçok ülkenin almak için yarıştığı Covid-19 aşısı için, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'le henüz bir protokol imzalamamış olmamalarına, doğrusu pek şaşırmıyorum.

Çünkü vaka ve hasta sayısını düşük gösterebilmek için sürdürülen yoğun mesaiden, buna fırsat bulamadıklarını düşünüyorum!..

UĞUR DÜNDAR’IN NOTU

Yazımı gazeteye gönderdikten sonra Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefonla görüştüğünü açıkladı.

Gelişmelerin takipçisi olacağım.