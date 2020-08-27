O şehitliğe neden Gözpınar adı verildi?..

22 Ağustos 1922…

Vatan işgal altında…

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Aydın'daki Yunan Komutan Bakoyannis o sabah, yerli işbirlikçi hainlerden Sarı İmam'ı çağırarak, kahvaltıda yörenin ünlü petekli balından yemek istediğini söyler. Emri alır almaz Araplı Köyü'nün yolunu tutan hain, doğruca Sofuoğlu Halil'in evine gider. Çünkü onda kovan çoktur. “Yunan komutan bal istiyor, hemen en güzel petekleri hazırla” deyince Halil direnir ve “Elimdeki tüm petekleri birkaç gün önce sattım. Bende Yunana verecek bal yok” der!..

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Bu cevaba fena halde içerleyen işbirlikçi, Yunan komutanın makamına dönerek köylülerin kendisine bal vermek istemediğini, o nedenle eli boş döndüğünü belirtip, köyün işgale direnen kuvvacı efelere yataklık yaptığı ihbarında bulunur.

Zaten halkı işkenceyle yok etmek için bahane arayan Bakoyannis, “Öyle mi, şimdi ben onlara gösteririm” diyerek askerleriyle köyü kuşatır. Ağzının içine bakan işbirlikçi hainlere; tüm erkekleri köy meydanında toplamalarını emreder. Onların evleri arayarak meydana çıkmak zorunda bıraktıkları 12 kişiyi, önce ayaklarından ulu bir ağaca astırır, sonra da kurşunlatır…

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Yunan vahşeti bununla bitmez.

Askerler 44 köylüyü de urganla bağlayarak biraz uzaktaki Derviş Yeri Mevkii'ne götürürler. Orada hepsini makineli tüfekle tarayarak şehit ederler…

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Yunan askerleri köyden çekildikten sonra, yüreği yanık kadınlar katliamın yapıldığı yere gelerek sel olan gözyaşları arasında, kurttan kuştan ne kaldıysa gömer, başlarına da birer şahide (taş) dikerler.

Yıllarca köy kadınlarının erkeklerinin ardından ağladığı Araplı'nın adı, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, anaların, eşlerin ve bacıların gözyaşları unutulmasın diye, Gözpınar olarak değiştirilir…

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Ayrıca Yunan'ın 315 nüfuslu Araplı'daki katliamlarda şehit ettiği 245 yurttaşımızın anısına, korkunç katliamın yaşandığı Derviş Yeri Tepesi'ne bir şehitlik inşa edilir.

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Sevgili okurlarım,

“Yunanla savaşılmadı!..”, “Yunan zaten çekip gidecekti!..” ve “Keşke Yunan kazansaydı!..” diyenler, hiç kuşkunuz olmasın ki, Araplı'da ve aziz vatanın diğer kutsal topraklarındaki yurtsever kahramanları yağlı urganlarla bağlayarak, kurşuna dizmeleri için Yunan askerlerinin önüne atan hain işbirlikçilerin devamıdırlar!..

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Önce bağımsızlığımızı, sonra her şeyimizi borçlu olduğumuz “Büyük Zafer”in haftasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.