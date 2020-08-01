İyi bayramlar

Sevgili okuyucularım, Kurban Bayramı'nızı en içten sağlık mutluluk dilekleri ile kutluyıp bugünkü yazıma başlamak istiyorum. Hakikaten Dünya ve ülkemiz pandemi nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle vaka sayılarının bine yakın olması ve sosyal mesafe maskeye zaman zaman bazı insanlar tarafından uyulmaması ile birlikte kafamızda “İleriki günlerde daha çok vaka olur mu?” soruları yankılanıyor. İnşallah bir an önce biter, gün ve gün çok azalır dualarındayız. Çok zor günlerde olduğumuzu ifade ederken, bir taraftan da toplumumuzun güçlü ve azimli olduğunu da görüyoruz. El birliği ile inşallah bu pandemiden çıkacağız. Bayramlar kucaklaşmayı gerektirir ama lütfen el işaretiyle sevgimizi saygımızı, bu bayram belli edelim. Aşırı sıcaklar haberlerde birkaç gündür söyleniyor. Yurdumuzun birçok yerinde sıcak hava dalgası en üst düzeyde, asfaltın bile eriyebileceğini düşünürsek, sürücülerin uzun yolda çok dikkat etmelerini gerektiğini düşünüyorum. Uykusuz ve yorgun direksiyona geçmemelerini tavsiye ediyorum. Spor ekranın mutlu takımı son olarak Trabzonspor oldu. Bordo mavili ekip Alanyaspor'u 2-0'lık net bir skorla yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na sahibi oldu. Süper lig şampiyonluğunu son virajda Başakşehir'e kaptıran Trabzon kupayı alarak bir nebzede olsa taraftarının yüreğine su serpti. İki kupada ilk ikide olmayan ve milyonlarca taraftarı olan üç İstanbul büyüğünün bu başarısız geçirdikleri lig sanırım tarihte unutulmayacak. Sevgi ile kalın…