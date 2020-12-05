Kefaret ivmeli gidecektir

Sevgili okuyucularım, FOX'ta birkaç hafta önce pazar akşamı başlayan ‘Kefaret' dizisi her geçen hafta reyting yükseltip yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat gibi ünlü oyuncuların başrol oynadığı dizinin senaryosu çok güzel.

Sürükleyici bir yapıya sahip dizide Nurgül Yeşilçay muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. Kefaret dizisinin reyting karnesi de önemli işler yapacağının da altını net bir şekilde çizebilirim. Dizi, oyuncu kadrosu akıcı senaryosu ile özellikle kadın seyircilerin vazgeçilmez dizisi olacağını düşünüyorum.

Spor ekranında geçen hafta Başakşehir'den sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 kişi ile 3-4 yenen Beşiktaş'ta keyifler çok iyi. Sergen Yalçın'ın son haftalarda gösterdiği büyük atak Beşiktaş taraftarını inanılmaz mutlu etti. Biliyorsunuz geçen hafta Beşiktaş'ın Kadıköy deplasmanından 3 puan çıkaracağını bu köşemde ilk ben yazmıştım ve dediklerim harfiyen çıktı. 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de ezber bozuldu.

Haftanın spor ekranında öne çıkan isimleri spor yazarları, Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar ve Ozan Zeybek oldu. Son günlerde adeta tüm spor ekranlarında yorumlarına sıkça rastladığımız Ozan Zeybek başarılı yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Rotamızı hafta sonu yayınlarına çeviriyoruz. Son yıllarda yemek programlarında ve reklamlarda öne çıkan Arda Türkmen bu yıl reyting karnesinde önemli bir düşüş yaşıyor. Adeta tekrara dönen programı magazin programından gelen yüksek reyting avantajını bile değerlendiremediği açık bir şekilde gözüküyor.

Hafta içi gündüz kuşağında Çağla Şıkel göz doldururken, Songül Karlı'nın tekrar ekranlara göz kırptığını duydum. Türk halk müziğinin çok önemli ve güzel ismi Songül Karlı FOX'ta Uğur Arslan'la yaptığı program reyting rekorları kırıyordu. Songül Karlı her zaman ekranın en çok aranılan isimlerinden oldu. Yeni bir albümü çıkan Songül Karlı 2021'de başarılı işler yapacağının da sinyalini veriyor.

Son olarak Halk TV'den bahsetmek istiyorum. Özellikle tanınmış insanların program yapmasıyla birlikte prototip zenginliği Halk TV reyting karnesindeki ivmesi sürüyor.

Sevgi ile kalın…