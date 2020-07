Okan gönül ‘Avcı’sı

Sevgili okuyucularım, Başakşehir sesiz sedasız şampiyonluğa ismini yazdırdı. Pandemi dönemi seyircisiz maçların, sessiz tribünlerin şampiyonu kuşkusuz son yılların en başarılı futbol takımı olan Başakşehir kupayı müzesine götürerek kendini ligde tarihe ismini yazdırdı. Kuşkusuz son yılların en iyi futbol oynayan ve her sene lig şampiyonluğu kovalayan Başakşehir'i başarıya koşturan Abdullah Avcı'dır. Sezon başı takımından ayrılıp Beşiktaş'ın teknik hocalığını yapan sonrada yerini Sergen Yalçın'a bırakan Abdullah Avcı bugünkü şampiyonluğun en büyük mimarıdır. Başakşehir teknik patronu Okan Buruk maç sonrasında verdiği röportajda büyük bir centilmenlik örneği ile Abdullah Avcı'ya teşekkür etti. Bazıları için mucize gibi görünse de; ortada bir futbol mühendisliği var. Ben istatistiklere veya rakamlara bağlı yaşayan biri değilim ama son dört sezonun puan ortalamasını aldığımızda da, şampiyon yine Başakşehir oluyor. Adım adım bugüne gelirken, şirketleşmenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyorlar. Yedek kulübesinden, tesislerde kullandığı malzemeye kadar, yani tepeden tırnağa her şey tüm ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bünyesinde bulunan hiç kimsede en ufak bir şikayet bile yok. Dünya yıldızı oyuncuları son beş dakikada oyuna giriyor ama ne bir tafra ne de bir kapris var ortada. Mutluluğun resmini de çizebiliyorlar. Bence, Başakşehir önümüzdeki bir kaç yılı da bu şekilde domine edecektir. Aslına bakarsanız; Türk Futbol tarihinin en zengin kulübünden bahsediyoruz. Herkes borçlarla savaşırken; aklı ve sistemi, parayla birleştirdikleri apaçık ortada. Yaşlı olan kadroyu mutlaka revize edeceklerdir. Bu şampiyonluk, futbolumuzda yeni bir sayfa açmamıza vesile olacak. Umarım diğer şirket yapılı kulüplerimiz de imrenir ve biraz daha gündeme gelirler. TV ekran yöneticileri 2020-2021 sezonuna yine her zamanki gibi çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Başarılı olmuş dizi ve programlar prototipte yerlerini alırken, bu seneki reyting sınavı bir önceki yıllara göre daha çetin geçeceği düşüncesi içindeyim. Sevgi ile kalın…