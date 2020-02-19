Asrın mağduru

Mağduriyet hayatına Erokspor'da mağdur santrafor olarak başlayan asrın liderimiz, normalde Barcelona'da oynaması gerekirken amatör kümede oynamasının mağduriyeti neticesinde, mağdur gençlik örgütü Milli Türk Talebe Birliği'ne transfer oldu.

Mağduriyet kabiliyetine sahip olduğu farkedilen asrın liderimiz, hayırlı mağduriyetler yaşaması için Milli Selamet Partisi'nin İstanbul gençlik kolları başkanlığı'na getirildi, buradaki mağduriyetini aralıksız dört sene aktif mağdur olarak sürdürdü.

Milletin üstünden silindir gibi geçen 12 Eylül rejiminde burnu bile kanamadığı halde en büyük mağdur olmayı başaran asrın liderimiz, mağduriyetlerle dolu Beyoğlu ilçe başkanlığı mağduriyetinin ardından, hayatının en mağdur dönemlerinden birine, İstanbul il başkanlığı mağduriyetine başladı.

Bu mağduriyetinde geceli gündüzlü mağdur olan asrın liderimiz, mağduriyetten mağduriyete savrularak, uğradığı zulümler neticesinde İstanbul belediye başkanı oldu.

Bu mağduriyet makamında yaşadığı eziyetler, cefalar, vicdansızlıklar, alçaklıklar, zorbalıklar, ayağına vurulan prangalar, azaplar ve tarifsiz kederlere gark olarak, asrın en mağdur başbakanı seçildi.

Gözyaşları, elem ve üzüntülerle dolu yepyeni bir mağduriyet dönemi başlamıştı.

Yerel seçimler öncesinde mağdur oldu, genel seçimler öncesinde mağdur oldu, referandumlar öncesinde mağdur oldu, Allahım bu mağduriyet bitmeyecek miydi, iftiralar, bühtanlar, tasalar ve ızdıraplarla bezeli, mağduriyet üstüne mağduriyetlerle geçen mağdur senelerdi, uğradığı mağduriyetleri anlatmaya kelimeler kifayetsizdi, kelimeler bile mağdurdu yani, o derece, hatta yalaka medyamızda bir ara soykırıma uğradığı bile yazıldı.

Başbakanlığı boyunca eza, musibet, hüzün, gam, hicran, gönül yaraları, kalp kırgınlıkları, hisli duygularla dolu mağdur seneler geçirdi, çile doluydu.

Ve, çekilen mağduriyetler yetmişti gayri, kendi kendisinden rica etti, kendi kendisini cumhurbaşkanı adayı ilan etti, naapsın, vatan-millet mağdur olmasın diye kendi kendisinin teklifini kabul etti, cumhurbaşkanlığı makamında sıfır kilometre mağduriyetlerle dolu yepyeni bir mağduriyet dönemine yelken açtı.

Cumhurbaşkanlığı makamında ağır mağduriyetlere maruz kaldı, anayasanın kendisini mağdur ettiği yetmiyormuş gibi, Tbmm'nin mağduriyetlerine de uğruyordu, mağduriyet mitingleri düzenleyerek, devletin bekası için uğradığı mağduriyetleri anlattı, sayın ahalimizden bu mağduriyetlere artık bir son vermelerini istedi, sayın ahalimiz kendisini haklı buldu, artık mağdur olmasın diye kendisini tek adam seçti, ama ne fayda, tek adam olarak uğradığı mağduriyetlerin dünya tarihinde eşi benzeri yoktu.

Gel gör ki… Mağduriyet palavralarıyla ambalajlanan ekonomi iflas etti, dış politika çöktü, iç politika tıkandı, deprem, çığ, Suriye şehitleri tuz biber oldu, fetonun siyasi ayağı ısrarla kurcalanmaya başlandı.

Maruz kalınmamış mağduriyet kalmadığı için, acaba bu defa nasıl mağdur olunacak diye merak ediyorduk ki…

Yandaş medya borazanları, gene askeri vesayet sakızını çiğnemeye başladı, gene hayali darbe teranesini köpürtmeye çalışıyorlar.

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Ve sanırım “tarihte ilk kez gerçekten mağdur” olacak gibi görünüyor asrın liderimiz.

Çünkü, orijinal mağduriyet icat edemedikleri için, ısıtıp ısıtıp aynı yemeği önümüze koyuyorlar ama… Artık Akp seçmeni bile yemiyor!