Ulusal yas ilan edilmesi için daha ne olması gerekiyor?

Şimdilik 114 insanımızı kaybettik.

Türkiye bir haftadır ağlıyor.

Niye ulusal yas ilan edilmiyor?

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Suudi kralı 91 yaşında eceliyle öldü.

Akp derhal yas ilan etti.

Bayrakları yarıya indirdi.

İsrail 2014'te Gazze'yi vurdu.

Akp üç gün yas ilan etti.

İsrail 2018'de Gazze'yi gene vurdu.

Akp gene üç gün yas ilan etti.

Filistin için altı gün yas…

İzmir için keyif çayına devam öyle mi?

Pakistan'da terör oldu.

Akp yas ilan etti.

Japonya'da deprem oldu.

Akp yas ilan etti.

Papa 84 yaşında eceliyle öldü.

Akp yas ilan etti.

Bayrakları yarıya indirdi.

Mısır'da terör oldu.

Akp yas ilan etti.

Mısır'dakiler müslüman kardeşler de, İzmir'dekiler gavur mu?

İzmir, gavur İzmir'se, Papa'ya niye yas ilan ettin?

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Yas'ıklar olsun birader.

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Ama, yanlış anlaşılmasın lütfen…

İzmir için özel bir talebimiz yok.

Akp yas ilan etse nolur, etmese nolur.

Bedevi olmadığımız için, değerimiz olmadığını zaten biliyoruz.

Akp kararıyla üzülecek ya da moral bulacak değiliz.

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Talebimiz Türkiye için.

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Çünkü ulusal yas ilan etmek, sadece hayatını kaybeden insanları saygıyla anmak anlamına gelmiyor, aynı zamanda ulusal bilinç yaratmak için vesile oluyor, ülkedeki bütün yurttaşların söz konusu sorunun çözümü için kenetlenmesine, tek vücut olmasına, o sorunun çözümü için güçbirliği yapmasına vesile oluyor.

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Gelişmiş ülkelerde bir kişi bile ölse, terör saldırıları sonrasında ulusal yas ilan edilmesinin sebebi bu.

Ulusal bilinçle, teröre karşı güçbirliği yapmak için yas ilan ediyorlar.

Bakın mesela, önceki gün Viyana'da terör saldırısı oldu, dört kişi hayatını kaybetti, Avusturya'da üç gün ulusal yas ilan edildi.

Hayatını kaybeden kişi sayısıyla alakalı değil bu, bir kişi de ölse, dört kişi de ölse, yas ilan ederek, soruna karşı ulusal kenetlenme yaratıyorlar. Böylece o sorunu çözmek kolaylaşıyor.

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Yunanistan'da orman yangını çıktı, 90 küsur kişi öldü, üç gün yas ilan edildi… Sadece ölenler için mi yas ilan edildi dersiniz, yoksa ormanların ülke için hayati önemini kökleştirmek için mi?

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Portekiz'de kadın cinayetlerine dur demek için ulusal yas ilan edildi, kadınlar öldürülmesin artık diye, bayraklar yarıya indirildi.

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İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 10 gün ulusal yas ilan edildi, Brezilya'da üç gün yas ilan edildi, Çin'de bir günlük yas ilan edildi… Amaç sadece ölenleri anmak mı sizce?

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Neredeyse her yıl en az üç şehrimizde deprem felaketi yaşanıyor.

2020 yılında bütün dünyadaki depremlerde toplam 38 kişi öldü, Türkiye'de 164 kişi öldü!

2020 yılında bütün dünyadaki depremlerde en fazla insan İzmir'de öldü, bütün dünyada ikinci sırada Elazığ var!

2020 yılında bütün dünyada 7 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi, 7 büyüklüğündeki bu depremlerde bütün dünyada 11 kişi öldü, sırf İzmir'de 114 cenaze var.

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Ulusal yas ilan edilmesi için daha ne olması gerekiyor?