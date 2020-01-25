“VIP dinleme davası” sonuçlandı.

“Terör örgütü şüphesi var” gerekçesiyle, iş dünyasından ünlü isimlerin telefonlarını dinleyen fetocu polislere 7 ila 45 yıl arasında hapis cezaları verildi.

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“VIP terör örgütü”nde kimler vardı biliyor musunuz?

Ali Koç

Caroline Koç

Vuslat Doğan Sabancı

Mehmet Emin Karamehmet

Ferit Şahenk

Mustafa Süzer

Bülent Özaydınlı

Atalay Şahinoğlu

Uğur Dündar

Bi de ben!

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Kendi terör örgütüm diye söylemiyorum ama, Allah herkese böyle terör örgütü nasip etsin kardeşim.

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Aralarında sadece değerli ağabeyim Uğur Dündar'la benim özel uçağımız ve yatımız olmadığına göre, sanırım anlamışsınızdır, örgütün kara kuvvetleri bizdik.

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Akp sayesinde devlete monte edilen fetocu polisler tarafından yakalanmasaydık eğer…

Cumhurbaşkanlığını lağvedip, yerine CEO atayacaktık.

Bin 150 küsur odalı sarayı, adı üstünde, odalar birliğine devredecektik.

Tbmm müze olacaktı, kültür işlerine bakan Eczacıbaşı'na bağlanacaktı.

Basıyorsun düğmesine, konuşuyor, basıyorsun düğmesine, susuyor, Arçelik'in robotu Çelik'i, Binali beyin yerine başbakan yapacaktık, bence aynı işi görürdü.

Yasama yürütme yargı, devlete fazla masraflı oluyor, sadece yasama ve yargı kalacaktı, “yürütme” kaldırılacaktı…

(Tahminim bu kararı aldığımız gün, bizi dinlemeye başladılar, çünkü, mevcut devlet yönetimi için “yürütme”nin mutlaka devam etmesi gerekiyor, biz “yürütme”yi durduracağız diye karar alınca, bize anında terör örgütü dediler.)

Demokrasiye ürün çeşitliliği getirecektik, Prada hükümeti, Yeni Karamürsel hükümeti, Outlet hükümeti kurulacaktı. Gelirine göre… Eğer işsizsen, sana işporta hükümeti bakacaktı.

Oy vermek için sandığa gitmeye üşenen genç seçmenlere online alışveriş hükümeti kurulacaktı.

Hayırsever Rıza bey tarafından özelleştirmeyle 49 yıllığına kiralanan üç bakanlığımız, yeniden kamulaştırılacaktı. Hayırsever Rıza beye bir kol saati, bir piyano, üç çikolata kutusu geri ödenecek, ekonomi, içişleri ve AB bakanlıklarımız geri alınacaktı.

Aynı kapsamda geri alınacak olan şehircilik bakanlığımız için herhangi bir ödeme yapılmayacaktı, çünkü Ali Ağaoğlu zaten şehircilik bakanlığımızı devlete hibe edecekti.

Milletin kabineden sıtkı sıyrıldığı için, yeniden sevdirmek maksadıyla, Coca Cola reklamındaki sevimli kutup ayıları bakan yapılacaktı.

Dışişleri bakanlığı feshedilecek, frençayzing'e geçilecek, yurtdışına bayilikler verilecekti, elçilik ayaklarıyla oralarda harcanan paraları sokaktan toplamıyoruz, ipotek göstermeyen konsolos yapılmayacaktı.

Resmi Gazete feshedilecek, yürürlüğe giren kanunlar herkese WhatsApp'tan gönderilecekti.

Trt kapatılacak, Ntv devlet televizyonu olacaktı, nasıl olsa yalakalıkta Trt'ye beş basıyor, ikisini birden beslemenin alemi yoktu.

Trt şeş'e de gerek yoktu, CnnKürt neyimize yetmiyordu.

Mit'i devreye sokunca sıkıntı oluyor, İmralı'yla Kandil'le görüşmeler consulting şirketleri tarafından yürütülecekti.

İnsan haklarına riayet edilecek, herkes günde sekiz saatten, haftada 40 saat sigortalı vatandaş olacaktı. Ben illa cumartesi ve pazar günleri de vatandaş olmak istiyorum diyene, fazla mesai ödenmeyecekti, illa haftasonu tatillerinde de vatandaş olmak istiyorsa primini kendi cebinden ödeyecekti.

Resmi tatillerde vatandaşlık serbest bırakılacaktı, isteyen Amerikan vatandaşı olur, isteyen Kürdistan vatandaşı olur, isteyen Katar vatandaşı olur, orasını kendisi bilecekti.

Beş sene kesintisiz TC vatandaşı olana, bir sene bonus vatandaşlık hediye edilecekti.

Dileyen vatandaş, bonuslarını alışverişte veya uçuş mili olarak kullanabilecekti.

Nüfus cüzdanları iptal edilecek, kafa kağıdı yerine, Facebook hesabı, pasaport yerine Instagram hesabı dağıtılacaktı, Twitter adresi ikametgah senedi yerine geçecek, sabıka için temiz kağıdı Google'dan alınacaktı.

Belediyeler, pazarlama müdürlüğü çatısı altında toplanacak, fakir fukaranın gıda kolileri direkt Migros ve Carrefour'dan dağıtılacaktı.

İhalelerdeki rüşvet miktarı yüzde 10'dan yüzde 9'a indirilecek, aradaki yüzde 1'le hem gıda kolilerinin parası fazla fazla ödenecek, hem de garibana dağıtılan kömür bedavaya gelecekti.

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Bu tür terör eylemlerini gerçekleştiremeden, enselendik maalesef!

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Şaka bir yana…

Beş sene önceydi.

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Mülkiye müfettişleri randevu istedi, gazetedeki odama geldiler, fetocu polislerin “VIP dinleme listesi”nin ele geçirildiğini, telefonu dinlenenler arasında benim ismimin de olduğunu belgeleriyle anlattılar.

Kodadlarıyla dinleme yapmışlardı, bana verdikleri kodadı Sabri'ydi, ailem dışında pek kimse bilmez, göbekadım Sabri'dir, dedemin adıdır.

Dava açılacağını, “şikayetçi olup olmadığımı” sordular.

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Bilgilendirdikleri için teşekkür ettim.

“Kanunsuz iş yapan polisler elbette cezasını çeksin ama, sadece onlardan şikayetçi olmak yetmez, bu fetocu polislere yol veren içişleri bakanları, adalet bakanları, başbakan ve cumhurbaşkanı hakkında da işlem yapılsın” dedim.

Mülkiye müfettişlerinin suratı kağıt gibi bembeyaz oldu, korkudan sarılık oldular zannettim.

“Biz sadece polisler hakkında soruşturma yapıyoruz” diyebildiler.

“Benim şikayetimi kayda geçirin kardeşim, telefonum dinlendiği için mağdurum, alayından şikayetçiyim” dedim.

Gittiler.

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Savcılık aşamasında aynı mevzuyu sordular.

Aynı cevabı verdim.

“Kanunsuz iş yapan polisler elbette cezasını çeksin ama, sadece onlardan şikayetçi olmak yetmez, bu fetocu polislere yol veren içişleri bakanları, adalet bakanları, başbakan ve cumhurbaşkanı hakkında da işlem yapılsın” dedim.

Gene uzuuun bir sessizlik oldu.

Sanki Japonca konuşuyormuşum gibi baktılar.

Gene sadece polisler hakkında işlem yaptılar.

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Dolayısıyla…

Yandaş medyanın ve bizim Sözcü'deki stajyer yandaşların “VIP dinleme yapan fetocu polislere ceza yağdı” filan diye bağırması, hikayedir.

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Dinleyen maşalar belli.

Dinleten VIP'ler nerede?