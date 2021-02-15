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AB: Yaz sonunda herkese aşı yapılacak

Avrupa Birliği Komiseri Thierry Breton açıklamalarda bulıundu. Ajansların "son dakika gelişmesi" şeklinde sunduğu açıklamada AB genelinde herkese aşı yapılacak tarih belli oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:57, 15/02/2021
Haberler Dünya
AB: Yaz sonunda herkese aşı yapılacak

Avrupa Birliği İç Pazar Komiseri Thierry Breton, bugün Fransız medyasına açıklamalarda bulundu.

Fransız televizyon kanalı BFM TV’ye konuşan Breton, aşı olmak isteyen herkese bu yaz döneminin sonunda aşı temin edilebileceğini belirtti.

Corona virüsü aşısının tedarik sürecinde büyük bir sıkıntı yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri bazı ilaç ve aşı şirketleriyle gerilim yaşamış ve verilen sözlerin tutulmasını istemişti. Breton, “Avrupa için şu an planlananların haricinde yeni bir Covid-19 aşısına gerek yok” ifadesini kullandı.

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