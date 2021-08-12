ABD ve İngiltere, Afganistan’a asker gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Afganistan Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için Kabil Havalimanına asker gönderileceğini duyurdu. İngiltere de, İngilizleri tahliye etmek amacıyla 600 asker göndereceğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan’ı derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Açıklamada, uçak bileti satın almaya gücü yetmeyen vatandaşların Büyükelçilik ile iletişime geçmesi istenirken, güvenlik şartları ve azaltılmış personel sayısı nedeni ile büyükelçiliğin yardım kapasitesinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, Afganistan Büyükelçiliğindeki ABD’li personelin tahliyesi için Kabil Havalimanına asker gönderileceği belirtildi.

İNGİLTERE DE ASKER GÖNDERİYOR

İngiltere, İngilizleri tahliye etmek amacıyla Afganistan'a 600 asker göndereceğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir ABD uyardı: Afganistan'ı derhal terk edin

İlginizi Çekebilir Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: En kısa sürede Afganistan'ı terk edin