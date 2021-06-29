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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Rusya’ya gözdağı: Karşılık veririz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı ve faydalı ilişkiler kurmayı umduğunu ancak Rusya'nın "saldırmaya" devam etmesi halinde Washington'un karşılık vereceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:28, 29/06/2021
HaberlerDünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Rusya’ya gözdağı: Karşılık veririz

Blinken İtalyan gazetesi La Repubblica’da yayınlanan söyleşisinde, ABD’ye yönelik siber saldırılara ve tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni’ye atıfta bulunarak, “Rusya bize saldırmaya devam ederse veya SolarWind saldırıları, seçimlerimize müdahaleler ve Navalni’ye karşı saldırgan tutum gibi eylemlerini sürdürürse o zaman karşılık vereceğiz” dedi.

Blinken Libya’daki Rus ve Türk birlikler sorulduğunda yabancı birliklerin yakında Libya’dan çekileceğini ancak sürecin biraz zaman alacağını söyledi.

‘EN KARMAŞIK ÇİN’

Blinken Çin’in ilişkiler konusunda “en karmaşık” ülke olduğunu ancak ABD’nin hiçbir ülkeden iki ülke arasında seçim yapmasını istemeyeceğini ifade etti. Blinken, “Ancak Çin ile, rakip olsun veya ortaklık olsun, ilişkilerde birlikte hareket edersek çok daha etkili olduğumuz doğrudur” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:09:21,