ABD Rusya’ya yaptırımları açıkladı: 10 diplomata sınır dışı

ABD ve Rusya arasında yükselen tansiyonda sıcak gelişmeler ardı ardına geliyor. Karadeniz’e gemi gönderme kararından vazgeçen Biden yönetimi, seçimlere müdahale ve Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD’nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya’ya karşı önlemler alıyor” denirken, 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulandı.

Sputnik’in aktardığına göre Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ LİSTEDE



6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021’den sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD’li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirdi.

SİBER SALDIRILARIN FAİLİ RUS İSTİHBARATI



“ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi’ni (SVR) SolarWinds Orion platformunun ve diğer bilgi teknolojisi altyapılarının kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının resmen faili ilan ediyor” diye devam eden Beyaz Saray, ABD İstihbarat Topluluğu’nun suçun SVR’ye isnat edilmesine ilişkin değerlendirmelerinden son derece emin olduğunu savundu.

RUSYA’DAN JET YANIT

ABD’nin bu hamlesinin ardından Moskova’dan çok net bir mesaj geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yaptırımlara yanıtın “kaçınılmaz” olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın yaptığı açıklamada, “ABD’nin yaptırımları iki ülkenin de çıkarlarına karşı” ifadesi kullanıldı. Zaharova, ABD’nin bu hamlesinin, ABD Başkanı Joe Biden’ın daha önce söylediği “ilişkileri normalleştirmeye yönelik” açıklamalarıyla çeliştiğini söyledi.

Rusya’dan yapılan açıklamada ABD’nin Moskova Büyükelçisi’nin “sert görüşmeler” için çağrıldığı da belirtildi. Zaharova, “ABD’nin Rusya Büyükelçisi şu an dışişleri bakanlığımızda. Daha önce hiç söylememiştim ama şimdi söyleyebilirim. Bu toplantı onun için çok da keyifli bir toplantı olmayacak” dedi.

TAHVİLLER ETKİLENMEYECEK

ABD’nin yaptırım kararı aldığı Rus tahvilleri ile ilgili bir açıklama da Rusya Ekonomi Bakanlığı’ndan geldi. Ekonomi Bakanlığı, yeni tahvillerin sunulacağını açıklayarak bu yaptırımlardan etkilenmeyeceklerini duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, daha geniş kapsamlı yaptırımlar gelmesi durumunda gerekli adımların atılacağını ve finansal istikrar sağlamak için gerekli enstrümanları kullanacaklarını da açıkladı.

KREMLİN: GÖRÜŞME YAKINDA GERÇEKLEŞMEYECEK

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan görüşmenin önümüzdeki haftalar içinde olmayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Bidenın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek için bir araya gelme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu görüşmenin birkaç hafta içinde yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Peskov, Doğal olarak, bu kadar hızlı bir ikili toplantı düzenlemek mümkün olmayacak. Bu konuda analizlerimiz devam ediyor dedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın dün Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Görüşmede birçok bölgesel ve küresel konunun ele alındığına işaret edilen açıklamada, “Görüşmede, New START Anlaşmasının genişletilmesi ile ABD ve Rusya’nın silah kontrolü ve mevcut güvenlik meseleleri konusunda stratejik istikrar diyaloğunu sürdürme niyeti de dile getirildi” ifadesi kullanılmıştı.

İlginizi Çekebilir ABD-Rusya geriliminde yeni perde: Gemileri geri çekti, yaptırımlar yolda