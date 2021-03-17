ABD’de masaj salonlarına saldırı: 8 ölü

Corona virüsünün en ağır vurduğu ülke olan ABD, silahlı saldırı dehşetiyle sarsıldı. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bir saldırgan, üç masaj ve spa salonunu hedef aldı.

21 yaşındaki Robert Aaron Long, öğleden sonra ilk olarak Young's Asian Massage isimli salona giderek ateş açtı. İçerdeki dört kişiyi öldüren Long, olay yerinden kaçtı.

Yerel saatle 17.47 sularında polise Gold Spa’dan silahlı soygun ihbarı geldi. Olay yerine giden polis, üç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Long bu kez fazla uzaklaşmadan, yolun diğer tarafındaki Aromatherapy Spa’ya girdi. Burada da bir kadını katleden Long, saatler süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Georgia polisi, Long’un sorgulamasına devam ederken, olayın terör mü yoksa başka bir sebeple mi meydana geldiğini araştırıyor. Polis yetkilileri, hayatını kaybeden 8 kişiden 7’sinin Asya kökenli kadınlar olduğunu açıkladı.

CORONA ÖFKESİ Mİ?



2020’de yabancı düşmanlığına karşı kurulan Stop AAPI Hate adlı grup, olayın corona virüsü sonrası Asya kökenli ABD vatandaşlarına yönelik oluşan tepki kaynaklı olmasından endişe ettiklerini duyurdu. Grup Twitter’dan paylaştıkları mesajda, “Henüz çok az detay paylaşıldı. Ancak olay Asyalı Amerikalılar arasında büyük üzüntü ve korkuya yol açtı” ifadelerini kullandı.