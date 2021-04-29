ABD’de tarihi kare… Biden iki kadın liderin önünde Kongre’de

ABD Başkanı Biden, corona tedbirleri nedeniyle yaklaşık 200 kişinin takip ettiği ve bütün televizyonların ortak yayın yaptığı konuşmasında, “Amerika riski imkana, krizi fırsata, engeli avantaja çevirerek yeniden ilerliyor. Göreve başladığımda yaşlı nüfusun yüzde 1’inden daha azı aşılanmıştı. 100 gün sonra yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 70’i aşılanmış durumda. Şimdiye kadar aşılanmayanlara da aşı olmaları çağrısında bulunuyorum “ dedi.

Kongre’den 1.8 trilyonluk yardım paketi için yardım isteyen Biden, “Plan, 2 yıl ücretsiz yüksek okul öğrenim imkanı verilmesini, çocuk bakımı için 225 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını ve ailelere çocuk başına en az 250 dolar yardım yapılmasını öngörüyor” dedi.

ZENGİNLERİN PAYINI ÖDEME ZAMANI

Ekonomik büyümenin zenginlerin vergi ödemesi orta sınıf ve yoksullara yardım edilerek sağlanabileceği görüşünü vurgulayan Biden, ”Bu planlara mali kaynak nasıl sağlanacak? Yılda 400 bin dolardan az kazananlara vergi artışı getirmeyeceğim.

Amerikan nüfusunun en zengin yüzde 1’lik kesiminin kendi payına düşeni ödeme zamanı. Amacım kimseyi cezalandırmak değil. Ancak orta sınıfın vergi yükünü artırmayacağım. Bir araştırmaya göre CEO’lar işçilerin kazandığının 320 katını kazanıyor. Pandemi koşulları daha da kötüleştirdi” dedi.

FLOYD SONRASI HAREKETE GEÇİLMELİ



George Floyd’un ölümüyle ile ilgili dava hakkında konuşan Biden, ”Cezadan sonra adalet sistemindeki sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak ve polisle onların hizmet ettikleri halk arasındaki güveni yeniden tesis etmek için birlikte çalışmalıyız. Mutabakata varmak için birlikte çalışmalıyız. Bunu George Floyd’un önümüzdeki ay ölümünün ilk yıldönümüne kadar başaralım. Ülke bu reformu destekliyor. Kongre harekete geçmeli” dedi.