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ABD’den yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmarlı askeri yönetim ile bağlantılı 19 kişi ve 2 kuruma daha yaptırım kararı aldı.

Güncellenme: 22:05, 17/05/2021
HaberlerDünya
ABD’den yeni yaptırım kararı

ABD'nin Myanmar'daki darbecilere yönelik baskı politikası devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi tarafından yönetilen Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine Myanmarlı askeri yönetim ile bağlantılı 19 kişi ve 2 kurumun eklendiği aktarıldı.

SDN listesi, belirli otoriter rejimlerin yetkililerine uluslararası suçlulara yaptırım ve ambargo önlemleri uygulamak için tasarlandı.

Myanmar ordusu 1 Şubat’ta askeri darbeyle yönetime el koymuştu. Darbeci cuntanın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede başlayan protestolarda çocuklar da dahil olmak üzere 700’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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